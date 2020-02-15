携手共进！洛报集团与凤凰网签署内容合作协议

今天上午，洛阳日报报业集团与凤凰网在洛签署内容合作协议。今后，双方将利用各自优势加强合作，共同打造精品内容，服务海内外读者，加强洛阳形象宣传。

今天上午，洛阳日报报业集团与凤凰网在洛签署内容合作协议。今后，双方将利用各自优势加强合作，共同打造精品内容，服务海内外读者，加强洛阳形象宣传。 今天上午，洛阳日报报业集团与凤凰网在洛签署内容合作协议。今后，双方将利用各自优势加强合作，共同打造精品内容，服务海内外读者，加强洛阳形象宣传。 凤凰新媒体(纽交所代码：FENG)创建于1998年，是全球领先的跨平台网络新媒体公司，旗下拥有综合门户凤凰网、手机凤凰网及移动客户端、凤凰视频三大平台。凤凰网目前月度覆盖用户数近3.74亿，凤凰新闻客户端月度覆盖用户数6690万，累计注册用户数4.3亿。 洛报集团旗下主报《洛阳日报》创刊于1948年，近年来积极推进媒体深度融合，目前拥有《洛阳日报》《洛阳晚报》《洛阳商报》《河洛生活导报》等传统媒体和洛阳网、河图网、洛阳手机报、洛报微矩阵、“掌上洛阳”客户端、户外LED联播网、党报阅报栏等“报、网、端、微、屏”多种媒体平台，形成了纸质媒体、网络媒体和移动媒体“三位一体”的全媒体新格局，综合覆盖受众超过1000万。 双方经过前期洽谈沟通，认为凤凰网的全球媒体平台与洛报集团的地域性内容优势可形成良好合作关系，有利于双方共同打造精品，服务读者，创造价值。特别是洛阳权威内容信息的引入，将对在更大平台上传播以河洛文化为代表的黄河文化、宣传洛阳良好形象起到积极作用。(洛报融媒记者 李冰/文 李卫超/图)