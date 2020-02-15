中信重工特种机器人生产场景照登上《参考消息》头版头条

8月27日，《参考消息》在头版头条刊发文章《习近平指明中国新发展方向》，该文采用中信重工开诚智能公司特种机器人生产场景照片作为全篇唯一压题之照，引发业内广泛关注。

8月27日，《参考消息》在头版头条刊发文章《习近平指明中国新发展方向》，该文采用中信重工开诚智能公司特种机器人生产场景照片作为全篇唯一压题之照，引发业内广泛关注。 8月27日，《参考消息》在头版头条刊发文章《习近平指明中国新发展方向》，该文采用中信重工开诚智能公司特种机器人生产场景照片作为全篇唯一压题之照，引发业内广泛关注。 近年，中信重工开诚智能公司紧盯做大做强特种机器人产业目标，围绕“安全智能”和“美好生活”理念，在中国智能装备研发、制造领域做出了独特贡献。 近日，在四川省泸州市，由中信重工开诚智能公司研发生产的45台特种机器人正式交付当地消防部门。 今年5月20日，内蒙古自治区通辽市首支规模型消防机器人战斗实体编队——“利刃编队”正式列装中信重工开诚智能公司自主研制的特种机器人并开始执勤。无独有偶。5月28日，福建省漳州市消防救援系统也列装了中信重工特种机器人。不久，福建龙岩一家新能源公司储存植物油、生物柴油、甲醇的油罐发生大火，中信重工消防灭火机器人紧急驰援参与灭火处置，消息登上央视新闻。 截至今年8月底，中信重工开诚智能公司的特种机器人已经在包括沿海和中西部地区的全国30余个省市列装，成为中国特种机器人产业市场的开拓者和领跑者。中信重工智能机器人正在成为中国先进制造业一张闪亮的名片。（洛报融媒记者 赵志伟）