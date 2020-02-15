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中行洛阳分行走进市场开展反假币宣传活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2020-09-03 10:07

向群众发放假币宣传资料

　　8月28日，为进一步提高广大人民群众识别假币、打击假币能力，中行洛阳分行营业部选取网点周边农贸市场开展反假币、防欺诈的宣传活动，给广大人民群众带去了一堂生动的现场教学课程。

　　活动现场由中行营业部工作人员向在场的群众发放第五套人民币宣传折页，并耐心地逐个向群众讲解2019版、2020版第五套人民币主要防伪特征，并结合即将发行的新版5元人民币，向群众普及新版5元人民币的票面特征和防伪特征，及不法分子持假币实施犯罪的常用伎俩，获得在场群众的一致认同。

认真解答老百姓问题

　　此次活动主要介绍了识别假币的技巧，着重对假币的识别、鉴定的四种方法(眼看、手摸、耳听、检测)进行详细介绍，使群众掌握基本的反假币常识。“通过这次活动，让我们增长了很多见识，以前自己也收到过假钱，现在通过学习，对假币有了进一步的认识和警惕。”市场的一位商户高兴地说道。

　　在今后的工作中，中行洛阳分行将继续担当社会责任，开展类似的宣传活动，使反假宣传落到实处，给当地居民提供优质的金融服务，将国家的金融政策和相关金融知识带给更多的群众，把人民币知识普及到大众之中。(郭列军)④
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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