洛阳新区热力已开启预缴费通道 建议在11月10日前完成缴费

进入9月，虽然天气依然较热，但我市今冬供暖工作已陆续启动。目前，洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司(简称新区热力)已开启预缴费通道，冷水试压也已开始。

进入9月，虽然天气依然较热，但我市今冬供暖工作已陆续启动。目前，洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司(简称新区热力)已开启预缴费通道，冷水试压也已开始。新区热力用户有哪些缴费方式可以选择？洛阳热力有限公司和洛阳高新热力有限公司将于何时开启预缴费通道？

新区热力相关负责人说：“今冬，收费标准与往年相同，供热天数为121天。目前，我们陆续在居民小区进行冷水试压，各项工作提前进行，确保今冬供热质量。”

收费标准

根据洛发改价管〔2013〕12号文件收费标准及《洛阳市集中供热条例》规定：

(1)分户计量用户热费由基本热费和计量热费两部分组成，先按面积预缴热费，实际费用待供暖结束后根据用热量核算，多退少补。

基本热费=建筑面积×采暖季天数× 0.054元/平方米·日×面积系数(多层建筑为90%、小高层建筑为86%、高层建筑为82%)

计量热费=0.142元/千瓦时×用热量

实际热费=建筑面积×121×0.054元/平方米·日×面积系数+0.142元/千瓦时×用量数

(2)按面积用热费

热费=建筑面积×采暖季天数×0.18元/平方米·日×面积系数(多层建筑为90%、小高层建筑为86%、高层建筑为82%)

热费=建筑面积×121×0.18元/平方米·日×面积系数

预缴费时间

新区热力用户预缴费9月1日已经开启，该公司将按缴费顺序进行开阀，建议用户在11月10日前完成缴费，以免影响及时开阀。

供热时间

依据《洛阳市集中供热条例》规定，本市城市区的供热起止时间为每年11月15日0时至次年3月15日24时，如遇异常低温情况，政府部门可以决定提前供热或者延期停热。

关注微信公众号即可查询自家缴费编号

具体如何缴费呢？目前，新区热力用户可通过线上、线下等多种方式进行缴费，前提是您需要知道自家的缴费编号。关注洛阳新区热力分公司微信公众号，点击“供暖服务”,选择“卡号查询与绑定”，点击“新增热卡”，选择“更多绑卡方式”。之后通过“小区楼号”或“地址和房屋号”即可查询，查询结果确定无误后，点击“提交”即可在微信公众号上进行绑定。如果您此前已经完成账户绑定，可以忽略这一步。

线上支付支持微信、支付宝等多种缴费方式

微信 进入微信，点击“我——支付——生活缴费——供暖费”，选择“洛阳北控水务集团新区热力费”，输入缴费编号按提示操作即可。

支付宝 进入支付宝，点击“生活缴费——供暖费”，选择“洛阳北控水务集团新区热力费”，输入缴费编号按提示操作即可。

云缴费App 下载并登录“云缴费”App，选择“常用缴费——供暖费”，选择相应项目，输入用户信息，确认费用，选择微信支付，完成支付即可。

洛阳银行 下载并注册洛阳银行手机银行，点击首页“生活缴费——热力费”，点选“新区热力费”，输入缴费编号，按提示操作即可。

云闪付 下载并注册、登录云闪付，进入首页选择“公共缴费——供暖费”，选择“洛阳新区热力”，输入缴费编号进行缴费。

当然，您可以通过线下渠道进行缴费，持缴费编号到洛阳银行营业厅即可办理。如果有相关疑问，您可拨打新区热力服务热线9618966进行咨询。

用户应及时关注小区通知，试水试压期间留意供暖设施

新区热力计划在10月底前完成直管小区的试水试压工作，“供暖小管家”会提前3天在小区内张贴通知。

去年用热的用户，入户阀门处于带水保养开启状态，试水期间建议家中留人观察供暖设施情况；若无人留守，建议提前关闭家中供暖设施阀门，以免发生渗漏。去年未用热用户，其入户阀门处于关闭状态，如需试压应提前缴费，持缴费凭证联系小区“供暖小管家”或拨打服务热线9618966登记开阀试压。去年未用热且今年未缴费用户，默认不用热，将不再进行开阀试压。

记者采访了解到，洛阳热力有限公司将于9月25日开启预缴费通道，洛阳高新热力有限公司将于9月中旬开启预缴费通道。(记者 郭飞飞 通讯员 吉怡)