专科提前批今日开始录取 9月6日征集志愿

今日，我省普通高招专科提前批、体育专科、艺术类专科、对口专科录取开始，9月6日征集志愿。市招生考试中心普招科科长高冰南提醒考生，及时关注档案状态，了解自己录取情况。

今日，我省普通高招专科提前批、体育专科、艺术类专科、对口专科录取开始，9月6日征集志愿。市招生考试中心普招科科长高冰南提醒考生，及时关注档案状态，了解自己录取情况。

根据省招办安排，今日至9月5日，专科提前批、体育专科、艺术类专科、对口专科录取。各批次如何投档？“专科提前批、体育专科实行‘顺序+平行’志愿，第一志愿有1个高校志愿，第二志愿有1至4个平行关系的高校志愿。录取时，根据考生志愿，分类别、按文化成绩从高分到低分按比例投档。其中，专科提前批中的定向培养士官，在文化上线且体检、面试、政治考核合格的考生中排序投档。”高冰南介绍，艺术专科批的美术类、书法类专业实行平行志愿，其他类别仍为顺序志愿。此外，对口专科实行平行志愿，投档规则为“分数优先，遵循志愿，一轮投档”。

9月6日8时至18时，专科提前批、体育专科、艺术类专科、对口专科征集志愿。届时，未被录取且符合征集条件的考生，可以重新填报志愿。征集志愿高校、专业等信息，考生可在征集志愿开始前，登录省招办官网、河南招生考试信息网查看。

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