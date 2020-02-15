伊滨区寇店镇一贫困生提交助学申请 想让家里担子轻一些

昨日，记者见到了前来申请阳光助学金的孙慧。孙慧今年20岁，家住伊滨区寇店镇五龙村，她以469分的成绩考上了江西科技学院商务英语专业。

孙慧(右)在填写申请资料

姓名：孙慧

毕业学校：市十九中

高考分数：469分

昨日，记者见到了前来申请阳光助学金的孙慧。孙慧今年20岁，家住伊滨区寇店镇五龙村，她以469分的成绩考上了江西科技学院商务英语专业。

孙慧考上了大学，这对其一家人来说是一件开心的事情，可每年2万元左右的学费令一家人犯了难。孙慧的父母曾想过让她放弃学业，可又不忍心看她一辈子在家种地。得知晚报的阳光助学活动，孙慧的母亲柴长娥带着她前来提交申请。

孙慧的父亲今年67岁，因腿脚不便无法外出打工，她的母亲患有冠心病、高血压，常年离不了药物，她还有一个姐姐，已远嫁到外地且家庭条件一般。孙慧家的近2亩地主要种植小麦、玉米等传统农作物，家里还养了一头母牛。“主要靠养牛下牛犊卖钱。”孙慧说，前几天，母牛刚产下一头牛犊，得养到过年才能卖。

柴长娥告诉记者，她家曾是建档立卡贫困户，女儿上高中期间的学费与住宿费，学校全给免了。“女儿知道家庭条件不好，在生活上非常节俭。”柴长娥说，孙慧的学费是每年2万元左右，因为拿不出学费，她与老伴儿曾考虑过让孩子放弃上大学，“可不上学又没有其他出路，咱也不忍心让孩子在家种一辈子地啊”。

孙慧说，她希望迈进大学校门继续学习。等收到录取通知书后，她会申请助学贷款，不过助学贷款每年最高只能贷8000元，学费仍有很大的缺口，特求助晚报，申请阳光助学金，让家里担子轻一些。

如果你正为大学学费发愁，且符合申请条件，也可以申请阳光助学金。

申请条件

1.2020年参加高考的洛阳籍考生，原则上以考取本科院校的应届高中毕业生为主，特殊情况大专生也可申请，申请学生须符合品学兼优、家庭贫困的条件。

2.须提供本人身份证、户口簿、录取通知书和高中毕业证书复印件，低保证明或户口所在街道(乡镇)以上民政部门出具的贫困证明，或本人家庭是建档立卡的贫困户。

3.对公益活动有一定的参与度、关注度。

提交申请操作流程

1.扫下方二维码下载洛报爱心帮扶中心2020阳光助学申请表。

2.按规定填写并准备相关材料，递交至洛报爱心帮扶中心办公室(洛龙区开元大道218号1608室)。

咨询电话65156112、65156002。（记者 魏巍 文/图）