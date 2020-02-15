洛阳着力壮大产业实力、抓好城镇建设 谱写县域经济高质量发展新篇章

县域经济作为城市经济和农村经济的结合体，对推动经济社会发展具有关键性、战略性和基础性作用。

伊川县龙凤古镇沟域经济示范带使昔日荒沟“变身”景区

县域经济作为城市经济和农村经济的结合体，对推动经济社会发展具有关键性、战略性和基础性作用。

近年，我市坚持以新发展理念为引领，以县域治理“三起来”重要要求为遵循，全面深化“9+2”工作布局，着力构建“四级联动”现代城镇体系，加快推动南部生态涵养区与北部城市发展区协同发展、深入实施“一中心六组团”城市发展战略，着力推动县域经济发展进入快车道、迈向高质量。

县域强则城市强。市委十一届十三次全会审议通过的《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》明确提出，着力壮大产业实力、抓好城镇建设、发展民营经济、厚植生态优势，加快推动县域经济高质量发展。

洛宁县罗岭乡文旅民俗项目

做足特色文章 发展沟域经济

眼下，走进新安县石井镇的黄河神仙湾沟域经济示范带，在一道道由荒坡改造的梯田里，各种果树郁郁葱葱，蔚为壮观。

黄河神仙湾沟域经济示范带紧临黄河小浪底库区，曾是无人问津的荒山荒滩。如今，这里栽植冬桃、苹果、樱桃等果树15万余棵，4000亩荒山披上“绿装”，山下形成集“大河风云”文化、休闲农业、旅游度假于一体的发展业态，成了游人如织的“绿水青山”，更为当地群众带来了“金山银山”。

县域经济说到底是特色经济。发展县域经济，必须立足实际、因地制宜，围绕“特”字做文章，才能找准县域经济高质量发展的路子。

近年，我市各县(市)立足资源禀赋，发挥优势，突出特色，因地制宜发展特色种养、精深加工、乡村旅游等特色产业，接续打造了33个沟域经济示范带，实现了沟域内基础设施、生态环境、产业发展、民生改善同步推进，为县域经济高质量发展注入了新活力。

在孟津，同盟山现代农业示范带已形成万亩莲藕、万亩优质水稻、万亩黄河鲤鱼、万亩孟津梨等4个“万字号”特色主导产业基地；在嵩县，车村镇的明白河谷沟域经济示范带依托白云山景区，打造特色旅游小镇；在栾川，龙峪湾沟域经济示范带的庄子村因地制宜发展乡村旅游，成为生态美、百姓富、发展可持续的全国美丽乡村建设示范点……

山还是那座山，河还是那条河，沟还是那道沟。不同的是，这些曾经的“沟沟坎坎”，今天已变成农民增收致富的“聚宝盆”。

沟域经济为山区带来了“财气”，也集聚了旺盛的“人气”。我市用好用活惠农支农政策，加速培育、壮大、激活新型农业经营主体，激励各类人才在广阔沟域大展才华、大显身手。当下，在我市各县(市)，各类从事农业生产和服务的合作社、家庭农场、农业企业等新型农业经营主体蓬勃发展，为县域经济高质量发展注入新鲜血液。

孟津县华阳产业集聚区洛阳洛北重工机械有限公司

提升产业能级 筑牢产业支撑

近日，位于孟津县华阳产业集聚区的宏兴化工年产60万吨工业三苯项目建设正酣。该项目5套装置流程已全部打通，建成后可向上下游拓展产业链，逐步形成年产值300亿元的“炼化一体化”高端石化产业集群，加速推动我市千亿级高端石化产业集群建设。

推动县域经济高质量发展，产业发展是基础。近年，我市加快产业结构调整，持续推动产业集群发展，通过抓好产业集聚区等载体建设，着力提升县域产业能级，为县域经济高质量发展筑牢产业支撑。

发力于“聚”

持续释放产业集聚效应——

我市把制造业高质量发展作为主攻方向，实施产业集聚区“二次创业”，加快推动城区产业有序退城进园，已取得一定成果。2019年，全市18个产业集聚区规模以上工业增加值占全市的60%以上，增长贡献率超过90%，已成为我市工业发展的主战场。

在伊川县智能装备产业园，洛阳豪沃航空科技有限公司技术人员安装、检查无人机

着力于“新”

坚持向产业中高端要效益——

伊川县北航科技园智能装备基地吸引了普拉斯自动化科技、洛阳豪沃航空科技等10多家企业进驻，加快新技术成果转化、产业化进程；位于孟津县麻屯镇的洛阳空港产业集聚区通过校企合作、招才引智等方式助推产业链延链补链和产品升级；汝阳县通过招商引资，建成中冶环升新型建筑材料生产基地、河南六建装配式建筑产业园，培育壮大绿色建材产业带……

近年，我市围绕县域经济尤其是各县(市)特色主导产业发展需求，大力推进开放创新，积极构建技术和产业、平台和企业、金融和资本、制度和政策创新发展支撑体系，推动更多创新资源向县域汇流集聚，推动产业向中高端迈进。

聚力于“转”

多种业态百花齐放——

文化旅游业快速发展，信息服务业异军突起，现代物流业发展势头强劲……近年，我市坚持传统产业转型升级与战略性新兴产业培育壮大“双轮驱动”，高端制造业与高端服务业“双高引领”，一系列新产业、新业态快速发展，为县域经济高质量发展增添了动力。

宜阳县产业集聚区中基华夏河南（宜阳）医药产业园一期

建设美丽乡村 激活乡村经济

置身于栾川县石庙镇观星村，白墙黛瓦，山清水秀，令人倍感清爽。村内村外不见垃圾，房前屋后见缝插绿。这两年，观星村持续开展村庄绿化，垃圾堆、边角地、荒山沟成了绿化带、小游园，乡村旅游产业顺势迈开了步子。

改善乡村环境、激活乡村经济、留住浓浓乡愁，观星村是我市推进美丽乡村建设的一个缩影。近年，我市加快建设美丽乡村，让越来越多的乡村“望得见山、看得见水、记得住乡愁”，走上生态美、产业兴、百姓富的可持续发展之路。

推进村庄绿化——我市按照“一村万树、见缝插绿(竹)”“一村一果，一村一花”的原则，重点实施村旁、路旁、水旁、宅旁“四旁”绿化，建设“村内有绿地、路渠有林荫、院内有花果、四旁有瓜果”的美丽乡村。

推进“垃圾清零”——我市全面开展“垃圾清零”行动，积极探索推进市场化运作与村民参与自我管理相结合的农村垃圾处理模式，让农村换新貌、展新颜。

推进水生态治理——我市以全面推进河长制、湖长制为契机，有序推进农村水生态治理，加快实现乡村主要河湖渠塘水质改善，着力营造水清岸绿的生态环境。

当下，新一轮县域经济高质量发展已风生水起。《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》明确提出，坚持以县域治理“三起来”为重要遵循，着力壮大产业实力、抓好城镇建设、发展民营经济、厚植生态优势，接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，申建省级城乡融合发展试验区，规范推动特色小镇建设，加快推动县域经济高质量发展。

站在新的发展起点上，洛阳县域经济定会在谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章中出浓彩、出重彩！（记者 戚帅华）(本版图片均为资料图片)