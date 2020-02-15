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今年，洛阳已完成食品药品抽检18951批次

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-03 08:22

　　食品药品安全检测被列为我市2020年重点民生实事之一，全年计划抽检21000批次。昨日，记者从市市场监督管理局获悉，截至目前，全市共完成食品药品抽检18951批次，任务完成率90.24%，预计9月初完成全部任务。

　　近日，在位于涧西区的一家大型超市内，市市场监管局的执法人员现场抽取了黄瓜、西红柿、茄子等蔬菜样本进行封存，并记录下抽样样品的名称、类别及数量，留存相关票据。“这些样本将被直接送入实验室，检测是否合格。”执法人员说。

　　食品药品抽检是市场监管工作的重要一环。针对日常监管工作中存在的风险隐患，市市场监管局聚焦人民群众关切，以非法添加、农兽药残留、食品添加剂、重金属、生物毒素等检验项目为重点指标，加大对我市问题多发、合格率较低、风险较高及消费量大的食品药品品种的抽检力度，突出对大型批发市场、农村市场、城乡接合部、中小学校周边等场所的抽检；对既往抽检中多批次、多产品发现问题的企业进行跟踪抽检，防止区域性和行业性食品安全风险的出现，倒逼生产经营企业落实食品安全主体责任，全市食品药品安全形势稳中向好。

　　市市场监管局执法人员变身为“神秘买家”，通过“互联网+监管”的方式保障市民“舌尖上的安全”。今年疫情防控期间，市市场监管局针对特殊情况，创新推出“云抽检”监管措施，随机抽取市内大型商超电商平台的在售食品，利用外卖App网上下单，在配送人员将商品送到指定地点后，执法人员取回并现场记录抽样样品的名称、类别及数量，留存相关票据，现场抽取样本进行封存，之后直接送入实验室进行检测。对发现的不合格产品，督促生产经营者立即采取下架、召回和封存等措施，涉嫌违法违规的，要求辖区市场监管部门依法从严从快查处。

　　据悉，今年以来，市市场监管局在组织做好疫情防控的基础上，针对市场投放的重点食品加大抽检力度，组织开展了冻猪肉专项抽检；针对米面油、肉蛋奶、蔬菜水果和鲜活水产品等开展了“米袋子”“菜篮子”专项抽检；针对夏季食品安全风险隐患，对酱卤肉和凉拌菜进行专项抽检；针对学生和老人等特殊群体，对学校和养老机构食堂的食品进行专项抽检。（记者 李岚 通讯员 孙怀真）
[ 责任编辑：马佳佳]
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