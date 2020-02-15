洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

创建全国文明城市 多到一线找问题（马寺钟声）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-03 08:15

　　最近，大家有一个明显感受：创建全国文明城市的氛围很浓厚。市领导“不打招呼、直插一线、查找问题”，很多部门迅速而广泛地开展专项整治，街头巷尾的交通秩序、环境卫生等都有了明显改善……

　　为何如此？客观地说，是因为我们当前在基础设施方面还存在很大短板。背街小巷的环境卫生还存在一些问题，农贸市场脏乱、车辆乱停乱放问题较为突出，建筑工地扬尘治理的一些好做法没有坚持……这些问题不解决，短板不补齐，将严重影响创建全国文明城市目标的实现。

　　其实，问题只是表象，根源还在思想。我们创建全国文明城市成功后，曾经有单位和干部开始盲目乐观，心存侥幸：一些人认为可以“一劳永逸”，指望测评前搞突击提升；有的松懈厌战，“督一下动一下”；有的标准不高，满足于“差不多”。要知道全国文明城市评选有着严格的指标测算体系，任何一个“小问题”，都有可能成为“绊脚石”。对此，我们千万不能松懈、麻痹。

　　从根本上讲，创建全国文明城市，既是不断“找问题、补短板、促提升”的过程，又是不断丰富城市现代文明内涵、提升城市现代文明品质的过程，更是把每一件事情落细落实，让群众得到更多实惠，不断提高群众获得感、满意度的过程。“脚下有土，心中有谱”，背街小巷卫生死角是否干净？农贸市场的车辆是否停放有序？公厕有无异味？这些问题都需要我们多到一线查找发现，才能更好地解决。

　　创建全国文明城市，说到底是一项民心工程，没有捷径可走。一个游园的投用，一条断头路的打通，每一个小问题的背后，都关乎人民群众获得感幸福感的大命题。因此，必须以更高标准、更严要求给自己“挑刺儿”。一方面，我们要对标先进查找差距和不足，另一方面，要对照人民群众的美好生活需要，补齐短板，以实实在在的成效赢得人民群众的满意。(万晓阳)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·酒量多大、烟龄多久 得在手术麻醉前跟医生说
  • ·上了年纪总睡不好？睡前试试这4个动作
  • ·吃降压药效果不好 原是焦虑情绪作怪
    		•
    自制鸡蛋卷 营养又美味
    自制鸡蛋卷 营养又美味
    自制鸡蛋卷 营养又美味
        煮鸡蛋、茶鸡蛋、荷包蛋……这样的鸡蛋吃腻了，美味的鸡蛋灌饼在家也不好仿制，那就来个鸡蛋的创意做法——...
  • ·开车五公里 排队十分钟 就为这张鸡蛋灌饼
  • ·学会美拍小技巧 雨天也想往外跑
  • ·找路、找泉眼、找野果……本是慕名来野游 游罢心归净池沟
    		•
    		 
    新闻排行
  • 注意！滨河北路、丽新路部分路段将临...
  • 李亚会见中国电子信息产业集团客人
  • 李亚在洛阳市副中心城市建设工作领导...
  • 涧西区新添一处笼式篮球场和足球场
  • 嵩县美丽乡村大王沟
  • 2020年淘宝村、淘宝镇名单公布 洛阳这...
  • 流感疫苗“最佳接种时间”到了！洛阳...
  • 新安“引热入洛”主管网开始铺设
  • 洛阳不动产登记业务再提速 12项业务1...
  • 洛阳新区热力已开启预缴费通道 建议在...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月2日
  • · 凤翔山庄真的要关门了吗？充值卡怎么退
    • 精彩图片
    水天一色好风光 秋景“...
    扮靓文明城市 洛阳民建...
    洛宁县：拒绝餐饮浪费 ...
    新安“引热入洛”主管...
    精彩热帖

    洛河光影

    稳坐钓鱼台

    初拍兴洛湖

    古城祥云
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605