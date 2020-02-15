创建全国文明城市 多到一线找问题（马寺钟声）

最近，大家有一个明显感受：创建全国文明城市的氛围很浓厚。市领导“不打招呼、直插一线、查找问题”，很多部门迅速而广泛地开展专项整治，街头巷尾的交通秩序、环境卫生等都有了明显改善……

最近，大家有一个明显感受：创建全国文明城市的氛围很浓厚。市领导“不打招呼、直插一线、查找问题”，很多部门迅速而广泛地开展专项整治，街头巷尾的交通秩序、环境卫生等都有了明显改善……

为何如此？客观地说，是因为我们当前在基础设施方面还存在很大短板。背街小巷的环境卫生还存在一些问题，农贸市场脏乱、车辆乱停乱放问题较为突出，建筑工地扬尘治理的一些好做法没有坚持……这些问题不解决，短板不补齐，将严重影响创建全国文明城市目标的实现。

其实，问题只是表象，根源还在思想。我们创建全国文明城市成功后，曾经有单位和干部开始盲目乐观，心存侥幸：一些人认为可以“一劳永逸”，指望测评前搞突击提升；有的松懈厌战，“督一下动一下”；有的标准不高，满足于“差不多”。要知道全国文明城市评选有着严格的指标测算体系，任何一个“小问题”，都有可能成为“绊脚石”。对此，我们千万不能松懈、麻痹。

从根本上讲，创建全国文明城市，既是不断“找问题、补短板、促提升”的过程，又是不断丰富城市现代文明内涵、提升城市现代文明品质的过程，更是把每一件事情落细落实，让群众得到更多实惠，不断提高群众获得感、满意度的过程。“脚下有土，心中有谱”，背街小巷卫生死角是否干净？农贸市场的车辆是否停放有序？公厕有无异味？这些问题都需要我们多到一线查找发现，才能更好地解决。

创建全国文明城市，说到底是一项民心工程，没有捷径可走。一个游园的投用，一条断头路的打通，每一个小问题的背后，都关乎人民群众获得感幸福感的大命题。因此，必须以更高标准、更严要求给自己“挑刺儿”。一方面，我们要对标先进查找差距和不足，另一方面，要对照人民群众的美好生活需要，补齐短板，以实实在在的成效赢得人民群众的满意。(万晓阳)