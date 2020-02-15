洛阳市烟叶收购即将开始 合同内达到等级标准的应收尽收

一年一度的烟叶收购即将拉开帷幕。9月2日召开的全市烟叶收购工作电视电话会议透露，今年我市烟叶收购时间预计为9月16日至11月15日，相关政策有所调整。

一年一度的烟叶收购即将拉开帷幕。9月2日召开的全市烟叶收购工作电视电话会议透露，今年我市烟叶收购时间预计为9月16日至11月15日，相关政策有所调整。

记者从会上了解到，往年，烟农需要凭借IC卡和纸质合同进行身份信息验证，然后进入烟站(点)交售烟叶。今年不再使用IC卡，须刷个人身份证、带合同进行身份信息验证。另外，小户进烟站(点)需登记户主和随同人员信息，最多2人；大户可进烟站(点)2人至3人。

会议要求，各烟站(点)严格按照与烟农签订的种植合同开展收购工作，合同内达到等级标准的应收尽收，否则“一斤也不收”。今年收购期间，单个烟农合同调整次数由“不得超过2次”改为“不得超过3次”。

实行轮流交售，时间一经确定不得随意变动；烟站(点)按照“定户数、定数量、定时段”的“三定”制度进行收购，烟农按照预约时间、数量到烟站(点)交售，相关情况记入烟农诚信档案。

严格落实疫情防控工作，凡进烟站(点)人员必须接受体温测量，并进行登记。

收购期间，烟农可拨打0379-68717271进行咨询或投诉。

记者从市烟草专卖局(公司)了解到，目前全市有69个乡(镇)、499个村大力发展烟叶种植。(记者 赵硕 实习生 倪君亭 通讯员 蔡璐)