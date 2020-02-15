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“我虽看不清楚你们的脸， 但我想记住你们的样子”（最美家乡人）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-03 08:41

张鲁峰给小天乔检查眼睛

　　昨日下午，在位于洛宁县河底镇程岭村的小天乔家中，来自武警河南总队医院的副主任医师张鲁峰给她检查完眼睛，小天乔做了一个过去做过很多次的动作，她摸摸这位阿姨帽子上的帽徽，脸上露出了微笑。

　　这个11岁的小姑娘，今年上小学四年级。自打她出生后，就没见过妈妈的样子，更不知道妈妈的怀抱是什么滋味，爸爸一直在外务工，她从小被奶奶养大。因为患有先天性眼球震颤、眼底病变等多种眼病，她眼中的世界是模糊的。小时候，因为家里贫困，她甚至没有接受过正规的治疗。

　　小天乔命运的改变要从2018年开始。作为程岭村的帮扶单位，武警洛阳支队了解到小天乔的遭遇后，支队的官兵们经常来到她家，为她检查眼睛，给她带去好吃的及学习用品。

　　2019年年初，武警洛阳支队的官兵带着小天乔和她的家人，来到位于郑州的武警河南总队医院，为小天乔做了全面系统的检查。医生告诉他们，小天乔目前年龄比较小，建议保守治疗，等大一些再确定具体诊疗方案。

　　今年4月，武警洛阳支队的官兵来到程岭村进行产业帮扶时，在村里小广场上，保卫科科长安伟峰见到了小天乔，微笑着跟她打招呼。一直都很内向的她突然伸出手摸了摸安伟峰头上的帽徽。从那以后，每次武警官兵来到小天乔家里，她都会摸摸他们头上闪闪发亮的帽徽。

　　小天乔家门口有一棵杏树，她这两年最盼望的就是这棵杏树快快结出果实。今年杏子成熟的时候，尽管视力不好，她还是爬到树上摘下甜甜的杏子，送给来看她的武警官兵们。

　　作为武警河南总队医院到武警洛阳支队代职的医生，这是张鲁峰第一次来到小天乔家。听到这次来家里的是位阿姨，小天乔仍在检查结束后，摸了摸她头上的帽徽。在此之前，武警洛阳支队给这个坚强、懂事的小女孩捐赠了2000元助学金，帮助她家减轻负担。

　　“我虽看不清楚你们的脸，但我想记住你们的样子。”昨日下午，当张鲁峰离开时，小天乔和爷爷、奶奶一直送到大门外，挥着手久久不愿离去。（记者 李砺瑾 通讯员 刘奇山 文/图）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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