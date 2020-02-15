“亚洲最大人工湖”密云水库与当年洛矿有着难忘故事

近日，在密云水库建成60周年之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平，给建设和守护密云水库的乡亲们写了一封回信，向他们致以诚挚问候和勉励，并提出殷切期望，希望他们继续守护好密云水库，为建设美丽北京作出新的贡献。总书记的回信引发各界热议。

近日，在密云水库建成60周年之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平，给建设和守护密云水库的乡亲们写了一封回信，向他们致以诚挚问候和勉励，并提出殷切期望，希望他们继续守护好密云水库，为建设美丽北京作出新的贡献。总书记的回信引发各界热议。

60年弹指一挥间。很多洛阳人可能不了解，这座水库与当年的洛阳矿山机器厂(简称洛矿，即今中信重工)有一段难忘的故事。时至今日，一些“老洛矿”仍记得当年为密云水库建设大会战加班加点赶制设备的情景。

周总理与邓颖超在密云水库合影(资料图，由中信重工提供)

党中央决定修建密云水库

密云水库位于北京市密云区，是北京最大的地表饮用水源，被称为“亚洲最大的人工湖”，有“燕山明珠”之称。

1958年6月，党中央和国务院作出了修建密云水库的决定。同年9月，密云水库正式破土动工。来自北京市、河北省、天津市和驻京部队的20余万名水库建设者，拉开了“移山造海”的序幕。

1960年9月，一座集防洪、灌溉、供水、发电、养殖等多功能于一体的大型水利枢纽工程——密云水库竣工。这座水库最大库容43.75亿立方米，最大水面面积188平方公里，实现了“一年拦洪、两年建成”的辉煌成就。

周总理视察洛矿一金工车间(资料图，由中信重工提供)

周总理来洛矿视察时，提了一个建议

密云水库与洛矿的故事，还要从咱们敬爱的周总理说起。

61年前，也就是1959年，刚刚投产两年的洛矿迎来发展建设新高潮。在这一年，给洛矿人留下深刻印象的还有一件事：时任中共中央副主席、国务院总理的周恩来到洛矿视察。

当年10月12日15时30分，周总理走进洛矿，受到洛矿全厂职工的欢迎。

周总理来到洛矿一金工车间时，时任技术组组长的赵广宜和技术员小康正在卡具库里忙碌。被周总理“堵”在屋里的两名年轻人，经历了他们一生中最难忘的一幕。

据赵广宜回忆，周总理特别平易近人，很和蔼地和小康握了手。小康是苏北人，当时他激动地说：“周总理，您好。”周总理听到了熟悉的乡音，开心地说：“咱们是老乡。”

接下来，周总理又和赵广宜握了手，边握边问：“你是哪里人呢？”陪同的厂领导替赵广宜回答：“小赵是从沈阳重机厂调来支援洛矿建设的，他还在苏联乌克兰矿山机械制造厂进修过，是我们这里的技术人才。”

周总理听后满意地说：“你们都是厂里的栋梁啊！你们来自五湖四海，来建设我们的工厂，这是很光荣的事情。洛阳自古是兵家必争之地，得中原者得天下嘛！现在在这里建设新中国的重工业基地，就看你们的了！洛阳将来是很有前途的。”

参观完一金工车间后，周总理不仅掌握了洛矿的生产建设情况，对企业发展作出了重要指示，还建议洛矿增产20台打眼机，支持首都北京密云水库建设。

当时，全体洛矿人倍感鼓舞和自豪。

洛矿提前8天完成打眼机增产任务(资料图，由中信重工提供)

洛矿人提前完成20台打眼机增产任务

为完成周总理的嘱托，洛矿上下鼓足干劲、力争上游，把周总理建议新增的20台打眼机生产任务作为至高无上的荣誉。

仅一金工车间就贴出60多份保证书，工人们纷纷表示，要把支持密云水库建设的任务完成好。

生产过程中，各车间、各工序你追我赶，大家动脑筋、想办法，克服种种困难，为提前完成20台打眼机增产任务忘我拼搏。

在周总理的关怀下，最终，洛矿于1959年12月7日，提前8天完成打眼机增产任务。

第二天，即12月8日，洛矿打电报向周总理报捷。

20台打眼机，对于洛矿而言，不仅是增产的产品，还是周总理关心洛矿、关心我国工业建设的一份特殊荣耀，同时，更体现了总理对我国重大水利工程建设的深切关怀。

在施工机械化程度极低的1958年，许多重大工程建设主要以人工为主，这对建设者来说无疑是一个巨大的挑战。每当重点工程建设遇到困难，周总理总是第一个出主意、想办法、伸以援手。

在周总理的建议下，洛矿研制的打眼机等机械的投用，为密云水库的提前竣工提供了重要保证。

风光秀丽的密云水库(新华社发)

密云水库成为北京打造绿水青山的“战略水库”

60年来，密云水库滋养了几代北京人。2014年，“南水”千里进京，密云水库又身兼南水调蓄库，成为首都供水的压舱石和稳定器，保证了首都供水的稳定性和可靠性，实现了北京市水资源的高效利用。到2019年年底，密云水库蓄水量已突破26亿立方米，创本世纪以来新高。

如今，在巍巍燕山南麓，密云水库像一颗镶嵌在华北大地上的明珠，碧水如镜、倒影翩翩，河川秀美、水天一色。

截至目前，密云水库累计为京、津、冀供水393亿立方米，发挥了巨大的经济效益、社会效益和生态效益，成为北京打造绿水青山的“战略水库”。

岁月如梭。昔日密云水库激情燃烧的建设大会战年代早已远去，但其凝聚成的精神生生不息，历久弥新，鼓舞着后来者一代接着一代干。

60多年来，中信重工也秉承一颗不变的初心，始终牢记制造强国的使命，奋力创新、勇敢开拓，不断续写生态文明建设的新辉煌。(记者 赵志伟 通讯员 李运前 黄政伟)