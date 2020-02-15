洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳长兴华苑小区有个“吕教练” 义务带孩子们锻炼
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-03 08:10

吕伟(后排中间)和孩子、家长们合影

　　目前，我市中小学已正式开学，不少老师发现，过了一个暑假，班里一些学生成了小胖墩儿。可在洛龙区长兴华苑小区，小区里的这群孩子都没长胖，有的还瘦了十几斤。原来，小区里有个“吕教练”，每天领着孩子们锻炼身体，还带动不少家长参与。到底咋回事儿？9月1日，记者到该小区进行了采访。

　　每天早晨6点15分集合，他带孩子们锻炼

　　9月1日早晨6点半，当记者赶到长兴华苑小区时，十几个孩子和家长正沿着小区附近的乐道晨跑。他们穿着红色运动短袖，带队的一名家长见有的孩子跑着跑着慢了下来，马上催促道：“不要走，跑起来！”

　　这名家长叫吕伟，小区里的孩子都叫他“吕教练”。两公里热身跑结束后，吕伟带着孩子们回到小区，把足球训练用的绳梯、锥桶摆到地上，开始下一组训练。其他家长也没闲着，拿起跳绳在旁边跳了起来。

　　小区里竖着一面写有“早起六点一刻”的旗帜。“这是我们的口号，也是每天的集合时间。”吕伟说，只要天气允许，每天早上6点15分，他们都会准时到楼下集合，先沿着乐道跑步热身，再回到小区进行其他项目的训练，7点半左右训练结束后，各自回家吃早饭。

　　一个暑假下来，小区里的这群孩子都没长胖

　　记者看到，当天参加训练的十几个孩子中，最小的6岁，最大的12岁，没有一个看起来很胖的。

　　“这个暑假，我们小区里的这些孩子都没长胖，有的还瘦了十几斤呢！”居民李晓青说，她孩子今年10岁，整个暑假都跟着吕伟训练，不仅养成了早睡早起的好习惯，身体也壮了，而她每天跟着孩子一起跑步，也瘦了不少。

　　“我孩子跟着‘吕教练’训练，至少瘦了10斤。”居民朱女士说，她儿子今年11岁，身高1.6米，暑假前体重超过65公斤，属于偏胖型。目前，她儿子的体重降到了60公斤，这让她既意外又高兴，“现在孩子不用我们叫，自己每天早上6点准时起床，自觉下楼跑步”。

　　吕伟今年39岁，个头儿不算高，身材也不像健身教练那样好，为什么孩子们都喜欢跟着他锻炼？

　　“陪伴是相互的，我只是激发了孩子们对运动的兴趣。”吕伟说，他儿子喜欢踢足球，今年上半年，他每天早晨带儿子到楼下做一些基础训练，有邻居看到后也想让自己的孩子参加，而他来者不拒。久而久之，这支队伍逐渐壮大，最多时他每天要带20多个孩子。

　　今年暑假，吕伟要求参加锻炼的孩子们每天早晨6点15分准时集合，并增加了训练项目。为了让训练更有仪式感，他还自费买了40多件统一的运动短袖发给大家。

　　小区刮起“运动风”，家长和孩子很佩服“吕教练”

　　后来，为方便沟通，业主们还建了个微信群，名字就叫“吕队训练营”。吕伟有事时，其他家长会临时替补，带孩子们照常训练。

　　8月25日，由于开学临近，家长们给孩子们举行了一场“结业典礼”，纪念他们在这个暑假付出的汗水和努力。那些即将到外地上学的孩子依依不舍地与小伙伴们告别，说寒假回来还要跟着吕伟训练。

　　如今的长兴华苑小区，正刮起“运动风”，每天早晨6点15分，一个个迎着晨光跑步的身影成了小区一道最美的风景线。“感谢‘吕教练’的付出，让孩子们养成了早睡早起、坚持运动的好习惯。”业主李女士说。

　　虽然吕伟被大家称为“吕教练”，但实际上他是我市一家特检公司的员工。对于“教练”这个称呼，起初他很不习惯，后来叫的人多了，他便“听之任之”。“停下来很轻松，可坚持下来一定很酷。”吕伟说，接下来，他仍会坚持每天早晨6点15分下楼，只要孩子们愿意，他依然来者不拒，陪大家一起训练、一起游戏。（记者 牛鹏远 文/图）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·酒量多大、烟龄多久 得在手术麻醉前跟医生说
  • ·上了年纪总睡不好？睡前试试这4个动作
  • ·吃降压药效果不好 原是焦虑情绪作怪
    		•
    自制鸡蛋卷 营养又美味
    自制鸡蛋卷 营养又美味
    自制鸡蛋卷 营养又美味
        煮鸡蛋、茶鸡蛋、荷包蛋……这样的鸡蛋吃腻了，美味的鸡蛋灌饼在家也不好仿制，那就来个鸡蛋的创意做法——...
  • ·开车五公里 排队十分钟 就为这张鸡蛋灌饼
  • ·学会美拍小技巧 雨天也想往外跑
  • ·找路、找泉眼、找野果……本是慕名来野游 游罢心归净池沟
    		•
    		 
    新闻排行
  • 注意！滨河北路、丽新路部分路段将临...
  • 李亚会见中国电子信息产业集团客人
  • 李亚在洛阳市副中心城市建设工作领导...
  • 涧西区新添一处笼式篮球场和足球场
  • 嵩县美丽乡村大王沟
  • 2020年淘宝村、淘宝镇名单公布 洛阳这...
  • 流感疫苗“最佳接种时间”到了！洛阳...
  • 新安“引热入洛”主管网开始铺设
  • 洛阳不动产登记业务再提速 12项业务1...
  • 洛阳新区热力已开启预缴费通道 建议在...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月2日
  • · 凤翔山庄真的要关门了吗？充值卡怎么退
    • 精彩图片
    水天一色好风光 秋景“...
    扮靓文明城市 洛阳民建...
    洛宁县：拒绝餐饮浪费 ...
    新安“引热入洛”主管...
    精彩热帖

    洛河光影

    稳坐钓鱼台

    初拍兴洛湖

    古城祥云
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605