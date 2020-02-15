洛阳长兴华苑小区有个“吕教练” 义务带孩子们锻炼

目前，我市中小学已正式开学，不少老师发现，过了一个暑假，班里一些学生成了小胖墩儿。可在洛龙区长兴华苑小区，小区里的这群孩子都没长胖，有的还瘦了十几斤。原来，小区里有个“吕教练”，每天领着孩子们锻炼身体，还带动不少家长参与。到底咋回事儿？9月1日，记者到该小区进行了采访。

吕伟(后排中间)和孩子、家长们合影

目前，我市中小学已正式开学，不少老师发现，过了一个暑假，班里一些学生成了小胖墩儿。可在洛龙区长兴华苑小区，小区里的这群孩子都没长胖，有的还瘦了十几斤。原来，小区里有个“吕教练”，每天领着孩子们锻炼身体，还带动不少家长参与。到底咋回事儿？9月1日，记者到该小区进行了采访。

每天早晨6点15分集合，他带孩子们锻炼

9月1日早晨6点半，当记者赶到长兴华苑小区时，十几个孩子和家长正沿着小区附近的乐道晨跑。他们穿着红色运动短袖，带队的一名家长见有的孩子跑着跑着慢了下来，马上催促道：“不要走，跑起来！”

这名家长叫吕伟，小区里的孩子都叫他“吕教练”。两公里热身跑结束后，吕伟带着孩子们回到小区，把足球训练用的绳梯、锥桶摆到地上，开始下一组训练。其他家长也没闲着，拿起跳绳在旁边跳了起来。

小区里竖着一面写有“早起六点一刻”的旗帜。“这是我们的口号，也是每天的集合时间。”吕伟说，只要天气允许，每天早上6点15分，他们都会准时到楼下集合，先沿着乐道跑步热身，再回到小区进行其他项目的训练，7点半左右训练结束后，各自回家吃早饭。

一个暑假下来，小区里的这群孩子都没长胖

记者看到，当天参加训练的十几个孩子中，最小的6岁，最大的12岁，没有一个看起来很胖的。

“这个暑假，我们小区里的这些孩子都没长胖，有的还瘦了十几斤呢！”居民李晓青说，她孩子今年10岁，整个暑假都跟着吕伟训练，不仅养成了早睡早起的好习惯，身体也壮了，而她每天跟着孩子一起跑步，也瘦了不少。

“我孩子跟着‘吕教练’训练，至少瘦了10斤。”居民朱女士说，她儿子今年11岁，身高1.6米，暑假前体重超过65公斤，属于偏胖型。目前，她儿子的体重降到了60公斤，这让她既意外又高兴，“现在孩子不用我们叫，自己每天早上6点准时起床，自觉下楼跑步”。

吕伟今年39岁，个头儿不算高，身材也不像健身教练那样好，为什么孩子们都喜欢跟着他锻炼？

“陪伴是相互的，我只是激发了孩子们对运动的兴趣。”吕伟说，他儿子喜欢踢足球，今年上半年，他每天早晨带儿子到楼下做一些基础训练，有邻居看到后也想让自己的孩子参加，而他来者不拒。久而久之，这支队伍逐渐壮大，最多时他每天要带20多个孩子。

今年暑假，吕伟要求参加锻炼的孩子们每天早晨6点15分准时集合，并增加了训练项目。为了让训练更有仪式感，他还自费买了40多件统一的运动短袖发给大家。

小区刮起“运动风”，家长和孩子很佩服“吕教练”

后来，为方便沟通，业主们还建了个微信群，名字就叫“吕队训练营”。吕伟有事时，其他家长会临时替补，带孩子们照常训练。

8月25日，由于开学临近，家长们给孩子们举行了一场“结业典礼”，纪念他们在这个暑假付出的汗水和努力。那些即将到外地上学的孩子依依不舍地与小伙伴们告别，说寒假回来还要跟着吕伟训练。

如今的长兴华苑小区，正刮起“运动风”，每天早晨6点15分，一个个迎着晨光跑步的身影成了小区一道最美的风景线。“感谢‘吕教练’的付出，让孩子们养成了早睡早起、坚持运动的好习惯。”业主李女士说。

虽然吕伟被大家称为“吕教练”，但实际上他是我市一家特检公司的员工。对于“教练”这个称呼，起初他很不习惯，后来叫的人多了，他便“听之任之”。“停下来很轻松，可坚持下来一定很酷。”吕伟说，接下来，他仍会坚持每天早晨6点15分下楼，只要孩子们愿意，他依然来者不拒，陪大家一起训练、一起游戏。（记者 牛鹏远 文/图）