提振精气神 用足新政策 发力秋季文化旅游市场

昨日，省文化和旅游厅在我市召开“促文旅消费·决战金秋季”主题系列活动工作推进会，传达学习《河南省旅游市场恢复发展考核奖励办法》，对秋季文化旅游活动各项筹备工作进行再动员、再部署。

昨日，省文化和旅游厅在我市召开“促文旅消费·决战金秋季”主题系列活动工作推进会，传达学习《河南省旅游市场恢复发展考核奖励办法》，对秋季文化旅游活动各项筹备工作进行再动员、再部署。 昨日，省文化和旅游厅在我市召开“促文旅消费·决战金秋季”主题系列活动工作推进会，传达学习《河南省旅游市场恢复发展考核奖励办法》，对秋季文化旅游活动各项筹备工作进行再动员、再部署。 省文化和旅游厅厅长姜继鼎参加会议并讲话。他指出，洛阳打造国际文化旅游目的地是贯彻落实习近平总书记重要讲话精神的必然要求，在新起点上推进洛阳副中心城市建设，就要不断厚植文化优势，在保护传承弘扬黄河文化上走在前。要提振精气神，用足新政策，抢抓秋季文化旅游市场黄金期，持续提升“古都夜八点”活动，打造“古都新生活”品牌，有效融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局；要在活动和传播方面发力，善于借助互联网扩大宣传，聘请专业团队对文旅活动进行策划、传播，盘活特色资源，着力形成一批具有核心竞争力的爆款产品；要统筹办好河洛文化旅游节和第三届中原国际文化旅游产业博览会，文化旅游重点县、重点景区要带好头、作示范，在加快文旅产业复苏上争当排头兵；要提升品质，打造精品，丰富业态，推动文化旅游软硬件水平从各方面向国际标准靠近，不断提升洛阳文旅的吸引力和美誉度，擦亮国际文化旅游名城的金质名片；要强化责任担当，坚守安全红线，统筹做好旅游景区和旅游设施安全等工作，确保各项文化旅游活动安全有序开展。 省文化和旅游厅副厅长朱建伟、副市长魏险峰参加会议。(记者 李冰 通讯员 周亚伟)