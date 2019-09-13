洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

提振精气神 用足新政策 发力秋季文化旅游市场

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-03 08:17

　　昨日，省文化和旅游厅在我市召开“促文旅消费·决战金秋季”主题系列活动工作推进会，传达学习《河南省旅游市场恢复发展考核奖励办法》，对秋季文化旅游活动各项筹备工作进行再动员、再部署。

　　省文化和旅游厅厅长姜继鼎参加会议并讲话。他指出，洛阳打造国际文化旅游目的地是贯彻落实习近平总书记重要讲话精神的必然要求，在新起点上推进洛阳副中心城市建设，就要不断厚植文化优势，在保护传承弘扬黄河文化上走在前。要提振精气神，用足新政策，抢抓秋季文化旅游市场黄金期，持续提升“古都夜八点”活动，打造“古都新生活”品牌，有效融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局；要在活动和传播方面发力，善于借助互联网扩大宣传，聘请专业团队对文旅活动进行策划、传播，盘活特色资源，着力形成一批具有核心竞争力的爆款产品；要统筹办好河洛文化旅游节和第三届中原国际文化旅游产业博览会，文化旅游重点县、重点景区要带好头、作示范，在加快文旅产业复苏上争当排头兵；要提升品质，打造精品，丰富业态，推动文化旅游软硬件水平从各方面向国际标准靠近，不断提升洛阳文旅的吸引力和美誉度，擦亮国际文化旅游名城的金质名片；要强化责任担当，坚守安全红线，统筹做好旅游景区和旅游设施安全等工作，确保各项文化旅游活动安全有序开展。

　　省文化和旅游厅副厅长朱建伟、副市长魏险峰参加会议。(记者 李冰 通讯员 周亚伟)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·酒量多大、烟龄多久 得在手术麻醉前跟医生说
  • ·上了年纪总睡不好？睡前试试这4个动作
  • ·吃降压药效果不好 原是焦虑情绪作怪
    		•
    自制鸡蛋卷 营养又美味
    自制鸡蛋卷 营养又美味
    自制鸡蛋卷 营养又美味
        煮鸡蛋、茶鸡蛋、荷包蛋……这样的鸡蛋吃腻了，美味的鸡蛋灌饼在家也不好仿制，那就来个鸡蛋的创意做法——...
  • ·开车五公里 排队十分钟 就为这张鸡蛋灌饼
  • ·学会美拍小技巧 雨天也想往外跑
  • ·找路、找泉眼、找野果……本是慕名来野游 游罢心归净池沟
    		•
    		 
    新闻排行
  • 注意！滨河北路、丽新路部分路段将临...
  • 李亚会见中国电子信息产业集团客人
  • 李亚在洛阳市副中心城市建设工作领导...
  • 涧西区新添一处笼式篮球场和足球场
  • 嵩县美丽乡村大王沟
  • 2020年淘宝村、淘宝镇名单公布 洛阳这...
  • 流感疫苗“最佳接种时间”到了！洛阳...
  • 新安“引热入洛”主管网开始铺设
  • 洛阳不动产登记业务再提速 12项业务1...
  • 洛阳新区热力已开启预缴费通道 建议在...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月2日
  • · 凤翔山庄真的要关门了吗？充值卡怎么退
    • 精彩图片
    水天一色好风光 秋景“...
    扮靓文明城市 洛阳民建...
    洛宁县：拒绝餐饮浪费 ...
    新安“引热入洛”主管...
    精彩热帖

    洛河光影

    稳坐钓鱼台

    初拍兴洛湖

    古城祥云
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605