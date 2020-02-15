洛阳今天晴天间多云 气温17℃到33℃

今天晴天间多云，西北风3级左右，气温17℃到33℃。

这几天，洛阳的天气像极了复制粘贴，蓝天白云持续在线，气温也居高不下，午后还是比较热。

昨天，中国天气网发布全国最新入秋进程图。从图中可以看到，目前呼和浩特、兰州、太原、哈尔滨等北方多地已经进入秋天的“门槛”，华北南部、黄淮、江淮、江南和华南等地还在“留恋”夏日，尤其在江南南部到华南一带，“秋老虎”仍在发威，高温依旧。

具体到河南来说，目前，我省大部分地区仍处于气象学意义上的夏天，只有豫西一小片区域入秋。数据显示，洛阳常年入秋时间为9月7日，但根据最新天气预报，未来一周，洛阳以晴好天气为主，最高气温都在30℃以上，今年想要在9月7日入秋，有点儿难度。这是因为在气象学意义上，只有连续5天日平均气温都低于22℃，才能把这5天中的第一天定为入秋日期。

根据最新气象资料分析，我市高空受西北气流控制，以晴好天气为主，预计今天晴天间多云，西北风3级左右，气温17℃到33℃。明天晴天间多云，偏西风2级到3级，气温17℃到33℃。

面对近几天复制粘贴的天气，小伙伴们要注意防晒，静待秋姑娘的到来吧！（记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖）