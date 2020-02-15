洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳今天晴天间多云 气温17℃到33℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-03 08:08

　　这几天，洛阳的天气像极了复制粘贴，蓝天白云持续在线，气温也居高不下，午后还是比较热。

　　昨天，中国天气网发布全国最新入秋进程图。从图中可以看到，目前呼和浩特、兰州、太原、哈尔滨等北方多地已经进入秋天的“门槛”，华北南部、黄淮、江淮、江南和华南等地还在“留恋”夏日，尤其在江南南部到华南一带，“秋老虎”仍在发威，高温依旧。

　　具体到河南来说，目前，我省大部分地区仍处于气象学意义上的夏天，只有豫西一小片区域入秋。数据显示，洛阳常年入秋时间为9月7日，但根据最新天气预报，未来一周，洛阳以晴好天气为主，最高气温都在30℃以上，今年想要在9月7日入秋，有点儿难度。这是因为在气象学意义上，只有连续5天日平均气温都低于22℃，才能把这5天中的第一天定为入秋日期。

　　根据最新气象资料分析，我市高空受西北气流控制，以晴好天气为主，预计今天晴天间多云，西北风3级左右，气温17℃到33℃。明天晴天间多云，偏西风2级到3级，气温17℃到33℃。

　　面对近几天复制粘贴的天气，小伙伴们要注意防晒，静待秋姑娘的到来吧！（记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·酒量多大、烟龄多久 得在手术麻醉前跟医生说
  • ·上了年纪总睡不好？睡前试试这4个动作
  • ·吃降压药效果不好 原是焦虑情绪作怪
    		•
    自制鸡蛋卷 营养又美味
    自制鸡蛋卷 营养又美味
    自制鸡蛋卷 营养又美味
        煮鸡蛋、茶鸡蛋、荷包蛋……这样的鸡蛋吃腻了，美味的鸡蛋灌饼在家也不好仿制，那就来个鸡蛋的创意做法——...
  • ·开车五公里 排队十分钟 就为这张鸡蛋灌饼
  • ·学会美拍小技巧 雨天也想往外跑
  • ·找路、找泉眼、找野果……本是慕名来野游 游罢心归净池沟
    		•
    		 
    新闻排行
  • 注意！滨河北路、丽新路部分路段将临...
  • 李亚会见中国电子信息产业集团客人
  • 李亚在洛阳市副中心城市建设工作领导...
  • 涧西区新添一处笼式篮球场和足球场
  • 嵩县美丽乡村大王沟
  • 2020年淘宝村、淘宝镇名单公布 洛阳这...
  • 流感疫苗“最佳接种时间”到了！洛阳...
  • 新安“引热入洛”主管网开始铺设
  • 洛阳不动产登记业务再提速 12项业务1...
  • 洛阳新区热力已开启预缴费通道 建议在...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月2日
  • · 凤翔山庄真的要关门了吗？充值卡怎么退
    • 精彩图片
    水天一色好风光 秋景“...
    扮靓文明城市 洛阳民建...
    洛宁县：拒绝餐饮浪费 ...
    新安“引热入洛”主管...
    精彩热帖

    洛河光影

    稳坐钓鱼台

    初拍兴洛湖

    古城祥云
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605