注意！二广高速洛阳城区段限高、限宽

今日下午，记者从洛阳市公路事业发展中心了解到，9月4日0时至10月24日24时，二广高速与连霍高速互通(朱家仓枢纽互通)到二广高速与宁洛高速互通(彭婆互通)段天桥进行拆除、新建。在此期间，二广高速洛阳城区段限高4.5米、限宽4米。

今日下午，记者从洛阳市公路事业发展中心了解到，9月4日0时至10月24日24时，二广高速与连霍高速互通(朱家仓枢纽互通)到二广高速与宁洛高速互通(彭婆互通)段天桥进行拆除、新建。在此期间，二广高速洛阳城区段限高4.5米、限宽4米。 今日下午，记者从洛阳市公路事业发展中心了解到，9月4日0时至10月24日24时，二广高速与连霍高速互通(朱家仓枢纽互通)到二广高速与宁洛高速互通(彭婆互通)段天桥进行拆除、新建。在此期间，二广高速洛阳城区段限高4.5米、限宽4米。 提醒过往司机，严格按照该路段交通标志、标线行驶，服从交警、路政人员管理，选择最佳路线行驶。（洛报融媒记者 赵硕 实习生 倪君亭 通讯员 吴伟 文/图）