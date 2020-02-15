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洛阳不动产登记业务再提速 12项业务1小时办结
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-02 19:01

　　今日，洛报融媒记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，本月起，洛阳一批不动产登记类业务办理实现再次压缩，整体办证效率走在全省前列。

　　本月起，法定办结时限30个工作日的一批不动产登记承诺办理时限进行优化。其中，更正登记、异议登记、异议注销登记、抵押权注销登记、在建建筑物抵押权注销登记、预购商品房抵押预告登记注销、国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权注销登记、查封登记、补证(不含公告期)、换证、查询登记共12项业务1小时办结；国有建设用地使用权登记、国有建设用地使用权及房屋等建筑物(构筑物)所有权登记、抵押权登记、预告登记4大类业务全部调整为1个工作日办结。

　　此外，随着不动产登记改革的逐渐深入，目前洛阳市自然资源和规划局牵头，已合并住建、税务、不动产3个部门窗口为1个综合受理窗口，实现了房产交易备案、税费缴纳和不动产登记等事项的一窗受理、并行办理，还可联动办理水、电、气、暖过户手续，实现“一站式”服务。针对企业通过买卖取得不动产的，该局还联合税务、住建部门取消网签环节，设立了不动产登记企业专窗，将登记环节压缩为一个，登记时间压缩至即时办结、立等可取，为企业办理登记提供绿色通道服务。(洛报融媒记者 李东慧 通讯员 房良)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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