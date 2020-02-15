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2020年淘宝村、淘宝镇名单公布 洛阳这些地方入选
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-02 17:40

　　洛报融媒记者今日从市商务局获悉，阿里巴巴近日公布了2020年淘宝村、淘宝镇名单。洛阳共有21个淘宝村、5个淘宝镇入选。

　　淘宝村21个

　　老城区邙山街道土桥村、瀍河区瀍河回族乡塔西社区、洛龙区关林街道皂角树村、安乐镇郑村、伊滨区寇店镇李家村、李村镇武屯社区、庞村镇掘山村、东庞村、军屯村、白草坡村、西庞村、大庄村、窑沟村、孟津县平乐镇平乐社区、送庄镇东山头村、朝阳镇南石山村、小浪底镇石门村、常袋镇东地村、汝阳县蔡店乡杜康村、伊川县葛寨镇烟涧村、偃师市缑氏镇马屯村。

　　淘宝镇5个

　　伊滨区寇店镇、庞村镇、孟津县麻屯镇、宜阳县香鹿山镇、偃师市缑氏镇。

　　“淘宝村”是指经营场所在农村地区，电子商务年交易额达到1000万元以上，本村活跃网店数大于100家或活跃网店数量达到当地家庭户数10%以上的行政村。

　　“淘宝镇”是指一个乡镇或街道的淘宝村大于或等于3个；或者在阿里平台，一个乡镇一年电商销售额超过3000万元、活跃网店超过300个，不局限于是否有淘宝村。

　　截至2020年6月底，阿里研究院在全国发现5425个淘宝村、1756个淘宝镇。近年，淘宝村和淘宝镇掀起的经济地理现象，正从东部沿海地区向中西部和东北等内陆地区快速复制。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 金婷婷 郝启刚)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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