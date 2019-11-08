洛阳三名选手在省红色故事讲解员大赛中获奖

今日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，河南省红色故事讲解员大赛暨第四届红色故事会在郑州落下帷幕，洛阳选手载誉而归，1人荣获二等奖、2人荣获三等奖。

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今日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，河南省红色故事讲解员大赛暨第四届红色故事会在郑州落下帷幕，洛阳选手载誉而归，1人荣获二等奖、2人荣获三等奖。

其中，代表八路军驻洛办事处纪念馆参赛的讲解员栾少鹏荣获专业组二等奖并被授予“银牌讲解员”荣誉称号，代表洛阳新闻博物馆参赛的讲解员张晓丽荣获志愿组三等奖，代表“中共洛阳组”诞生地纪念馆参赛的讲解员郑璇荣获专业组三等奖。

本次比赛由河南省委宣传部、河南省文化和旅游厅、河南省文物局主办，以“信仰的力量、奋斗的小康”为主题，共有来自全省红色旅游经典景区、爱国主义教育基地、党史教育基地等单位的61名选手参赛。

近年，为进一步加强洛阳讲解员队伍建设，洛阳市委、市政府先后通过比赛等方式公开选拔优秀讲解员，栾少鹏等优秀讲解员被充实到洛阳文博讲解队伍中。今年，这些文博讲解员屡获殊荣，洛阳博物馆讲解员郭荣荣获文博圈主办的“第一季最美讲解员身影”优秀奖，二里头夏都遗址博物馆的讲解员孙晨娇、洛阳周公庙博物馆的讲解员孙怡萌等入选“第一季最美讲解员身影”。

洛阳市文物局相关负责人表示，下一步，洛阳将继续加强讲解员队伍建设，提升服务水平、展示良好形象、丰富和活跃群众文化生活，促进文化旅游行业的可持续、高质量发展。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 张路路)