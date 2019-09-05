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注意！滨河北路、丽新路部分路段将临时交通管制
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-02 16:44

　　今日，记者从市交警支队获悉，滨河北路与丽新路交叉口大型过街天桥运输和吊装作业将于近期进行。因大型过街天桥为半环形式，为保障此次运输和吊装作业顺利进行，整体吊装过程中，滨河北路、丽新路部分路段将实施临时交通管制。

　　第一阶段吊装施工时间为9月4日22时至5日6时，施工区域为滨河北路与丽新路交叉口东侧；第二阶段吊装施工时间为9月8日22时至9日6时，施工区域为丽新路与滨河北路交叉口北侧。

　　第一阶段吊装施工期间，滨河北路的丽新路口(不含)至珠江路(不含路口)段实施临时交通管制，禁止一切车辆和行人通行，车辆和行人可沿丽新路或珠江路绕行；第二阶段吊装施工期间，丽新路的周山路口(不含)至滨河北路口(不含)段实施临时交通管制，禁止一切车辆和行人通行，车辆和行人可沿滨河北路或周山路绕行。

　　此外，滨河北路与丽新路交叉口大型过街天桥钢箱梁转运属于大件运输，为避免大件运输对城市交通的影响，本次转运特调整为夜间进行。第一阶段钢箱梁运输计划9月4日20时30分至22时进行，第二阶段钢箱梁运输计划9月8日20时30分至22时进行，运输线路为，磁涧镇汇成钢构组装厂区—双湘路—中州西路—秦岭路—坦克路—丝路大道—周山隧道—河洛路—翠微路—滨河北路—滨河北路与丽新路交叉口施工现场，提醒广大驾驶员途经运输线路时与其保持安全距离，缓慢通行，文明超车。(洛报融媒记者 郭秩铭)
[ 责任编辑：马佳佳]
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