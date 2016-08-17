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流感疫苗“最佳接种时间”到了！洛阳居民可就近到接种门诊预约
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-02 16:43

　　秋冬季到来，各类呼吸道疾病增加，流感也即将进入流行季节。在疫情处于常态化防控的背景下，避免生病，既是保护自己的健康，也是对疫情防控工作的积极支持。今日，洛阳市疾控中心发布健康提醒：9月、10月是接种流感疫苗的“最佳时间”，洛阳居民可就近到接种门诊预约。

　　针对大家关心的问题，洛阳市疾控中心免疫规划所所长田鹏进行了说明——

　　流感疫苗是不是每个人都有必要接种？

　　所有人群对流感病毒普遍易感，因此6月龄以上无禁忌证的人群均可接种流感疫苗。

　　考虑到不同人群患流感后的病情严重程度和结局不同等因素，《中国流感疫苗预防接种技术指南(2019-2020)》推荐6月龄至5岁儿童、60岁及以上老年人、慢性病患者、医务人员、有6月龄以下婴儿的家庭成员和看护人员，孕妇或准备在流感季节怀孕的女性为优先接种对象。

　　为什么要提前接种流感疫苗？

　　通常接种流感疫苗2至4周后可产生保护性抗体，因此最好在流感流行季来临前完成接种，及时提供免疫保护。

　　往年，流感疫苗会在每年的10月上市，今年为助力疫情防控，上市时间可能会略早，建议大家提前到社区卫生服务中心预防接种门诊进行预约登记，只要本年度的流感疫苗开始供应，即可尽早接种。

　　如果没来得及提早接种，延迟接种疫苗仍可起到保护作用，整个流感流行季节都可以接种流感疫苗。

　　流感疫苗怎么接种？

　　国内现已批准上市的流感疫苗有三价灭活流感疫苗、四价灭活流感疫苗和冻干鼻喷流感减毒活疫苗。

　　三价灭活流感疫苗、四价灭活流感疫苗为注射式给药，6月龄以上人群可接种。两种疫苗均可对流感起到预防作用，不必过于纠结选择哪种。6月龄至8岁儿童首次接种应接种2剂，间隔4周(28天)；如上个流感季或之前接种过一剂(或以上)流感疫苗的儿童，接种1剂；之后建议每年接种1剂。超过9岁的儿童及成人每年接种1剂。

　　冻干鼻喷流感减毒活疫苗前不久刚刚上市，无须注射，采用鼻腔给药方式，适用3岁至17岁人群。目前，洛阳部分社区卫生服务中心接种门诊可预约接种，其他接种门诊后续也将陆续到货，您可关注微信公众号“约苗”进行查询、预约。（洛报融媒记者 智慧 通讯员 梁秀梅）
[ 责任编辑：马佳佳]
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