李亚会见中国电子信息产业集团客人

1日，市委书记李亚会见来洛考察洽谈的中国电子信息产业集团有限公司党组成员、副总经理陆志鹏，双方就拓展大数据、电子信息产业合作进行深入交谈。

1日，市委书记李亚会见来洛考察洽谈的中国电子信息产业集团有限公司党组成员、副总经理陆志鹏，双方就拓展大数据、电子信息产业合作进行深入交谈。

李亚代表市委市政府对陆志鹏一行来洛表示欢迎。他说，电子信息产业是洛阳现代产业体系的重要组成部分，近年来实现了快速增长，对经济社会发展起到很强的拉动和催生作用。当前，洛阳正在深入贯彻习近平总书记重要指示，着力靠创新创业引领大循环，以数字经济赋能大循环，积极融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。中国电子作为“国家队”，在以信息化服务国家治理体系和治理能力现代化方面走在前，在相关技术领域发挥了示范引领作用，与洛阳有着良好合作基础。希望继续积极发挥技术、运营等优势，助推洛阳抢抓新基建发展机遇，拥抱数字经济新蓝海。洛阳将一如既往为中国电子在洛发展倾力服务、优化环境，实现地企双方互利共赢。

陆志鹏表示，洛阳近年在新发展理念指引下，转型发展成效显著，城乡面貌变化巨大，高质量发展势头喜人。中国电子将发挥特色优势，完善合作机制，在工业互联网、地校企协同推进信息安全研究、智慧城市等大数据应用、存储服务器制造等领域与洛阳深化合作，为洛阳提升发展能级作出更大贡献。

刘宛康、吉振华、侯占国参加会见。(记者 李东慧)