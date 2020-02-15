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文明创建有妙招儿！洛阳退休老人创作表演“三句半”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-02 16:52

　　“文明城市测评年，我们上台来宣传，文明知识来普及——不简单！”近日的一个下午，在周山路街道周山社区中弘名都苑和中泰花园小区广场，居民宋爱梅、石巧珍、魏宗兰和李爱卿穿着演出服，敲锣打鼓地演起“三句半”。纯正的洛阳方言、合辙押韵的词语引来众人阵阵掌声。

　　宋爱梅今年69岁，现在是周山社区居委会文艺志愿服务队的队长。退休后，她和几个姐妹因为文艺走到一起，后来在社区的支持下成立了夕阳美艺术团，常年组织社区居民一起“玩儿”。眼下，洛阳文明创建如火如荼，社区是也是“重要阵地”，接到创建宣传任务后，宋爱梅拿出了自己的绝活——创作三句半。

　　“社会主义核心价值观，民富国强人平安，诚信友善人之本——称赞”“文明和谐大洛阳，十三朝古都美名扬，全市上下齐努力——争光！”根据文明创建知识问答，宋爱梅创作了《创文明城市知识宣传——“三句半”》

　　“我们是社区一分子，也是老党员，应该为创建工作做贡献。”宋爱梅说，她写“三句半”紧跟潮流，到现在估计有上千件作品。

　　四位老人的表演受到广大居民欢迎，但周山社区有10个院落、5258户居民，每个院都演一场并不容易。怎么办？

　　社区有秒招儿——把四位老人的表演录制成音频。党员志愿者们拉着小音箱在各个院落小区里循环播放，边走边给居民发放宣传页。音箱里的“三句半”通俗易懂，吸引居民停下脚步；宣传页上的知识应有尽有，帮助居民了解创建工作，一举两得，社区乐而为之。

　　傍晚，居民们纷纷出门纳凉，宋爱梅却又在家中铺开了稿纸……(洛报融媒记者 赵硕 实习生 倪君亭 通讯员 杨夏 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳]
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