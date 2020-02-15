栾川暑期惠民活动圆满收官 共接待游客195.55万人次

日前，为期一个月的钜惠暑期惠民活动圆满落下帷幕，洛阳网记者从栾川县文化广电和旅游局获悉，据统计整个8月份，栾川县共接待195.55万人次，实现旅游综合收入13.3亿元。

避暑游栾川，你来我买单，今年暑期，栾川重磅推出面向河南省发放1.28亿元避暑消费券活动，吸引省内乃至全国游客慕名前来，整个暑期栾川旅游市场持续火热……日前，为期一个月的钜惠暑期惠民活动圆满落下帷幕，洛阳网记者从栾川县文化广电和旅游局获悉，据统计整个8月份，栾川县共接待195.55万人次，实现旅游综合收入13.3亿元，与2019持续20天的第三届高速免费活动接待游客126.58万人次，实现旅游综合收入8.36亿元的数据，以及2018年持续一个月的第二届高速免费活动接待游客157万余人次，实现旅游综合收入10.4亿元的数据相比，均实现明显增幅，可谓成绩颇丰。

栾川县文旅局有关负责人介绍，面临后疫情时代复杂的旅游市场形势，今年的栾川旅游接待能取得这样的成绩，真的是来之不易，可喜可贺，整个旅游市场呈现多方亮点：

线上营销破局，1.28亿避暑券发放，力度空前！

2020年是不平凡的一年，受疫情影响，全国的旅游市场受到了一定的冲击，如何让旅游市场活跃起来？如何继栾川三届高速免费活动之后持续为游客提供最大的实惠？在夏季旅游旺季将至之时，一项贯穿整个8月份，1.28亿元的暑期旅游避暑券活动应运而生！

2020年7月15日下午，在洛阳市举行的“遇见洛阳，邂逅清凉”2020享游洛阳暑期文化旅游活动新闻发布会上，栾川县委常委、副县长王琳发布：2020年7月18日10时“自然山水，自由呼吸”2020奇境栾川暑期旅游惠民活动火爆上线！消息一经发出，便瞬间引爆网络，全国乃至河南省内多家主流媒体均头条发布，这项暑期惠民政策，无疑成为了这个夏季，促进栾川旅游恢复的强大助力！8月1日，活动开始的第一天，来自全国各地的游客们陆续抵达栾川，手持380元旅游大礼包，无不让他们消费起来更有底气！免费进景区、住宿有抵扣、加油有优惠、购买特产也打折，他们纷纷称赞“栾川的这个惠民政策真的是太给力了”！是的，奇境栾川暑期惠民，从来不玩虚的！

活动持续的整整一个月中，随处可见合作商家与游客们进行刷券互动，小小一张旅游券，深深赢得了游客们对栾川旅游的芳心，更是给了栾川旅游从业人员巨大的信心！

全域发展初露成效，共享红利，景区乡村人财两旺！

奇境栾川处处皆景，多年来铸就的金字旅游招牌早已深入人心，在暑期惠民活动带动下，各行各业纷纷加足马力，十大景区更是活动频出，客流明显提升，景区秩序井然，均呈现一派欣欣向荣的局面！

重渡沟第十二届音乐啤酒节、老君山的观海避暑节、鸡冠洞的暑期清凉季系列活动、天河大峡谷“哪凉快哪待着去”的避暑季、伏牛山滑雪度假乐园清凉界的草原风情节等均成为了增加游客粘性与提供优质体验的招牌！同时，看得见山、望得见水、记得住乡愁的奇境栾川全域乡村品质游更是成为了游客来栾的首选，51个免费乡村旅游点遍布栾川全境，一村一品，一镇一特色，真正实现了入栾即入景，无缝衔接畅游一夏的效果，美了游客，富了乡邻，足不出户，旅游创收，全域旅游红利共享，成果喜人！

借助新媒体平台发力，网红引流显著，成为新的增长极！

老君山景区作为奇境栾川，甚至是整个河南山水景观的领军景区，利用线上网络宣传，君山日出，十里画屏，金顶云海，观海避暑节等等热词频繁刷爆网络视频平台，总计播放量已超过10亿次。在抖音播放平台中，已经在山水景区的排名中登顶，成为第一名。重渡沟、鸡冠洞相关话题流量也在持续增长。尤其是重渡沟的两位网红民宿老板娘，利用网络直播实时呈现住宿环境，不断与网友互动，营收不降反增，伏牛山滑雪度假乐园清凉界，在这个夏季率先突围，利用短视频将自身高海拔，高植被覆盖，高负氧离子含量的青青草原地快速推广出去，成为栾川新晋网红打卡景区，成绩显著！乡村旅游点利用自身优势，新南村的“铁路小镇”、叫河村的牛堡文化庄园等，以独特的铁路主题、牛文化等IP，引来了大量猎奇的游客。

面对互联网时代，新媒体的巨大引流效应无不促使着各行各业转变思维，借助新的宣传形式，突出自身特色，火爆抖音、快手、今日头条等网络平台，实现变现增收！栾川网红景区、网红民宿、网红乡村等频频火爆，无不充分体现了新媒体的巨大增收效应！

旅游转型升级，品质出游受追捧！年轻群体逐渐成为市场消费主力军！

随着旅游业的不断发展，80后作为消费主体的崛起(据本次入栾游客后台数据显示，40岁以下的游客占比高达69%)游览品质逐渐成为了转型升级的核心要点！出游不仅仅只是为了拓宽人生经历，让这份经历拥有更高的体验价值，逐渐成为游客们关心的重点。

高端民宿一房难求，高档主题酒店入住率持续走高，无不印证了这一现象！入夏以来，以栾川境内的龙峪湾静语流年，陶湾康养小镇镇元居花拾、静水山居，重渡沟牛家小溪民宿、花宿等民宿集群，三川镇隐心谷等往往在入夏避暑期的提前两个月内，房间便被预订一空，县城内的伊水湾大酒店、智选假日酒店等也是率先实现满房。

文旅融合入基层，好风景变好'钱'景，梨园全域唱响，谁不说咱家乡美！

2020年8月11日，央视大型融媒体行动“走村直播看脱贫”的大篷车开进了大山深处，来到了栾川县重渡沟村。现场直播昔日靠山吃山的村民，如今依靠丰富的旅游资源，实现脱贫致富的典型事例，对重渡沟每年一度的乡村美食节开幕进行了直播。栾川县委书记董炳麓在直播中带着主播做向导，为栾川农民代言，博得全国网民点赞，引得霸气刷屏。

乡村美景，乡村美食，乡村独有的那种文化氛围，借助旅游脱贫助力，通过央视传递到全国，真的是前景大好！8月12日至20日，《梨园春》栏目享誉中原，深受老百姓喜爱的《擂响中国》戏迷擂台赛分别在栾川重渡沟景区、天河大峡谷景区、老君山景区正式鸣锣开赛海选。

8月22日，在鸡冠洞景区举行了梨园春“美丽乡村唱起来”特别节目，锣鼓震天，梨园唱响，以奇境栾川美景为依托的舞台上，名家大腕的登场献艺更是将现场氛围推上顶端。寄情山水，火热开嗓，游客村民均说好！

高质量后勤服务保障，让游客暑期游栾川，真正高枕无忧！

栾川每逢暑期旅游黄金时期，经过多次实践验证且行之有效的保障机制24小时为游客保驾护航。召开全县旅游接待动员大会，对暑期旅游接待工作作出全面部署及要求；提前走访全县各类涉旅经营场地，排险查险，防患于未然；适时召开旅游接待调度会议，统筹解决相应问题，保障游客入栾体验。旅游服务调度中心全天24小时待命，践行决不让一位游客露宿街头的服务承诺。

栾川县文旅局有关负责人介绍，奇境栾川暑期狂欢季，已经栾川旅游的重头戏，每年都会给游客送去超值的福利，明年一定会更加精彩，送走清凉一夏，将迎来五彩金秋旅游季，和静谧白冬旅游季，欢迎全国各地的游客四季常来，奇境栾川有更多的美景呈献给全国游客！(洛阳网记者 白银龙 通讯员 王锦钰)