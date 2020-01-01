2020洛阳河洛文化旅游节将于9月12日至10月22日举行 系列活动精彩纷呈

洛报融媒记者从刚刚举行的2020洛阳河洛文化旅游节新闻发布会上获悉，2020洛阳河洛文化旅游节将于9月12日至10月22日举行。

洛报融媒记者从刚刚举行的2020洛阳河洛文化旅游节新闻发布会上获悉，2020洛阳河洛文化旅游节将于9月12日至10月22日举行。 洛报融媒记者从刚刚举行的2020洛阳河洛文化旅游节新闻发布会上获悉，2020洛阳河洛文化旅游节将于9月12日至10月22日举行。 2020洛阳河洛文化旅游节由河南省文化和旅游厅、洛阳市人民政府主办，洛阳市节会服务中心、洛阳市文化广电和旅游局承办，以“中华源 黄河魂”为主题，策划四大板块21项主体活动和23项专项活动，满足不同游客的多层次需求，形成全域旅游良好态势，助力国际人文交往中心和国际文化旅游名城建设。 主体活动(共21项) 第一版块:开幕日系列活动(共5项) 1.第三届中原国际文化旅游产业博览会暨2020洛阳河洛文化旅游节开幕式 时间:9月12日上午9时 地点:洛阳会展中心南广场 2.古今辉映 诗和远方——2020洛阳河洛文化旅游节16小时大型线上直播活动 时间:9月12日8时至24时 地点:洛阳会展中心、各景区、特色街区等 3.沿黄九省区城市文化产业和旅游产业融合发展论坛 时间:9月12日下午 地点:华阳广场国际饭店 4.“惠购中原 乐享生活”直播带货活动 时间:9月12日至14日 地点：洛阳会展中心 5.“文旅中原 融通世界”文艺展演 时间:9月12日至14日晚8时至9时 地点:洛阳会展中心 第二版块:文化交流·系列活动(共5项) 1.第三届世界古都论坛 时间:10月19至20日 地点:二里头夏都遗址博物馆 2.龙门石窟申遗成功20周年国际学术研讨会 时间:10月18日至21日 地点:龙门东山宾馆 3.第三届“根在河洛 客出大谷”——客家文化论坛 时间:9月21日至23日 地点:洛阳钼都利豪国际酒店 4.黄河非物质文化遗产大展暨首届全国文化生态保护城市论坛 时间:10月中旬 地点:洛阳会展中心 5.丝路明珠——敦煌、云冈、龙门石窟艺术联展 时间:10月中旬至12月中旬 地点:洛阳博物馆 第三版块:古都夜八点·促消费系列活动(共5项) 1.2020洛阳金秋旅游消费季暨河洛山水6大精品旅游线路推介系列活动 时间:9月至11月 地点:龙门石窟等景区 2.大型文化旅游节目《晒文旅家底 游河洛大地》第二季 时间：9月至11月 地点:洛阳广播电视台，各县(市、区) 3.2020洛阳金秋购物月 时间:9月12日至10月22日 地点:城市区核心商圈，大型商超等 4.第三届中原饮食文化暨洛阳味道美食节活动 时间:9月19日至10月19日 地点:老城区洛邑古城、铜驼暮雨街区、瀍河东关大街、广州市场步行街 5.“隋唐洛阳城 最浓黄河情”文旅系列活动 时间:9月12日至10月22日 地点:应天门、九洲池景区、东方博物馆之都研学营地 (1)黄河魂 河洛情一一美术书法作品展 时间:9月19日至10月19日 地点：洛阳美术馆 (2)“黄河风情”摄影大展 时间:9月至10月 地点：洛阳美术馆 (3)“行走黄河”大型采风活动暨“黄河故事洛河风采”征文大赛 时间:9月至10月 第四版块:古都新生活·新品质系列活动(共6项) 1.第12届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖展演 时间:10月14日至16日 地点:洛阳歌剧院 2.2020年全国男子拳击锦标赛 时间:9月17日至22日 地点:宜阳凤凰岭生态体育文化公园 3.华夏文明之源城市文化旅游推广联盟2020年会暨洛阳市研学行商踩线大会 时间:9月11日至13日 地点:牡丹城宾馆、友谊宾馆 4.2020年“创客中国”中小企业创新创业大赛总决赛 时间：10月16日 地点:洛阳华阳广场国际大饭店 5.河南工业设计(技术产品)博览会暨云展览 时间:9月18日至20日 地点:洛阳会展中心 6.第五届洛阳(国际)机器人暨智能装备展览会 时间:9月25至27日 地点:洛阳会展中心 （洛报融媒记者 李冰 文/图）