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2020洛阳河洛文化旅游节将于9月12日至10月22日举行 系列活动精彩纷呈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-02 11:19

       洛报融媒记者从刚刚举行的2020洛阳河洛文化旅游节新闻发布会上获悉，2020洛阳河洛文化旅游节将于9月12日至10月22日举行。

　　2020洛阳河洛文化旅游节由河南省文化和旅游厅、洛阳市人民政府主办，洛阳市节会服务中心、洛阳市文化广电和旅游局承办，以“中华源 黄河魂”为主题，策划四大板块21项主体活动和23项专项活动，满足不同游客的多层次需求，形成全域旅游良好态势，助力国际人文交往中心和国际文化旅游名城建设。

　　主体活动(共21项)

　　第一版块:开幕日系列活动(共5项)

　　1.第三届中原国际文化旅游产业博览会暨2020洛阳河洛文化旅游节开幕式

　　时间:9月12日上午9时

　　地点:洛阳会展中心南广场

　　2.古今辉映 诗和远方——2020洛阳河洛文化旅游节16小时大型线上直播活动

　　时间:9月12日8时至24时

　　地点:洛阳会展中心、各景区、特色街区等

　　3.沿黄九省区城市文化产业和旅游产业融合发展论坛

　　时间:9月12日下午

　　地点:华阳广场国际饭店

　　4.“惠购中原 乐享生活”直播带货活动

　　时间:9月12日至14日

　　地点：洛阳会展中心

　　5.“文旅中原 融通世界”文艺展演

　　时间:9月12日至14日晚8时至9时

　　地点:洛阳会展中心

　　第二版块:文化交流·系列活动(共5项)

　　1.第三届世界古都论坛

　　时间:10月19至20日

　　地点:二里头夏都遗址博物馆

　　2.龙门石窟申遗成功20周年国际学术研讨会

　　时间:10月18日至21日

　　地点:龙门东山宾馆

　　3.第三届“根在河洛 客出大谷”——客家文化论坛

　　时间:9月21日至23日

　　地点:洛阳钼都利豪国际酒店

　　4.黄河非物质文化遗产大展暨首届全国文化生态保护城市论坛

　　时间:10月中旬

　　地点:洛阳会展中心

　　5.丝路明珠——敦煌、云冈、龙门石窟艺术联展

　　时间:10月中旬至12月中旬

　　地点:洛阳博物馆

　　第三版块:古都夜八点·促消费系列活动(共5项)

　　1.2020洛阳金秋旅游消费季暨河洛山水6大精品旅游线路推介系列活动

　　时间:9月至11月

　　地点:龙门石窟等景区

　　2.大型文化旅游节目《晒文旅家底 游河洛大地》第二季

　　时间：9月至11月

　　地点:洛阳广播电视台，各县(市、区)

　　3.2020洛阳金秋购物月

　　时间:9月12日至10月22日

　　地点:城市区核心商圈，大型商超等

　　4.第三届中原饮食文化暨洛阳味道美食节活动

　　时间:9月19日至10月19日

　　地点:老城区洛邑古城、铜驼暮雨街区、瀍河东关大街、广州市场步行街

　　5.“隋唐洛阳城 最浓黄河情”文旅系列活动

　　时间:9月12日至10月22日

　　地点:应天门、九洲池景区、东方博物馆之都研学营地

　　(1)黄河魂 河洛情一一美术书法作品展

　　时间:9月19日至10月19日

　　地点：洛阳美术馆

　　(2)“黄河风情”摄影大展

　　时间:9月至10月

　　地点：洛阳美术馆

　　(3)“行走黄河”大型采风活动暨“黄河故事洛河风采”征文大赛

　　时间:9月至10月

　　第四版块:古都新生活·新品质系列活动(共6项)

　　1.第12届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖展演

　　时间:10月14日至16日

　　地点:洛阳歌剧院

　　2.2020年全国男子拳击锦标赛

　　时间:9月17日至22日

　　地点:宜阳凤凰岭生态体育文化公园

　　3.华夏文明之源城市文化旅游推广联盟2020年会暨洛阳市研学行商踩线大会

　　时间:9月11日至13日

　　地点:牡丹城宾馆、友谊宾馆

　　4.2020年“创客中国”中小企业创新创业大赛总决赛

　　时间：10月16日

　　地点:洛阳华阳广场国际大饭店

　　5.河南工业设计(技术产品)博览会暨云展览

　　时间:9月18日至20日

　　地点:洛阳会展中心

　　6.第五届洛阳(国际)机器人暨智能装备展览会

　　时间:9月25至27日

　　地点:洛阳会展中心

　　（洛报融媒记者 李冰 文/图）
[ 责任编辑：崔利利]
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