偃师府店镇杨窑村的八路军豫西抗日独立支队队部旧址：见证了轰轰烈烈的抗战历史（铭记抗战历史 弘扬民族精神 回望洛阳抗战烽火）

偃师市南部的佛光山区，四面环山，地势险要。76年前，八路军豫西抗日独立支队挺进豫西后在这里开辟了第一个抗日根据地。如今，设在佛光山区杨窑村的八路军豫西抗日独立支队队部旧址经过提升改造，已成为我市一处重要的爱国主义教育基地。近日，记者来到这处旧址走访，为您讲述那段抗战故事。

八路军豫西抗日独立支队队部旧址

偃师市南部的佛光山区，四面环山，地势险要。76年前，八路军豫西抗日独立支队挺进豫西后在这里开辟了第一个抗日根据地。如今，设在佛光山区杨窑村的八路军豫西抗日独立支队队部旧址经过提升改造，已成为我市一处重要的爱国主义教育基地。近日，记者来到这处旧址走访，为您讲述那段抗战故事。

旧址已被提升改造为纪念馆

近日，我们驱车来到偃师市府店镇杨窑村，只见这里被青山环绕，溪水从村中流过。沿着曲折的村道向地势高处走，经过杨窑小学，能看到一个白墙青瓦的院子，这里就是八路军豫西抗日独立支队队部旧址。如今，旧址已被提升改造为纪念馆。

推开院门，左右两边是由“通讯班”和“警卫连”等改造的展厅，展厅墙上挂着一块块展板，诉说着八路军豫西抗日独立支队的英勇事迹，当年的煤油灯、炮弹、长刀等物品也被收藏在内。

院子最里面有一处三阶平台，平台上有一个旧窑洞，这便是著名的“杨窑会议”旧址。窑洞门虽不大，里面却十分宽敞，摆放着桌椅、电话机、煤油灯等，墙上还悬挂着毛泽东和朱德年轻时的头像及两张地图。窑洞内还套着一个小窑洞，入口处写着“皮徐首长休息处”。

看到此景，大家的耳边好像响起“三月桃花开，皮司令带兵来，消灭鬼子和汉奸，为咱除祸害”的歌曲，这首歌正是当地群众为纪念八路军豫西抗日独立支队而作的。

“皮徐支队”三次进驻杨窑村

1944年4月，日寇发动豫湘桂战役，向驻守豫中、豫西的中国军队大举进攻。5月13日，偃师沦陷。5月25日，洛阳沦陷。7月，中共中央根据毛泽东“开辟豫西抗日根据地”的指示和“敌进我进”的战略总方针，做出“向河南进军”的决定。

9月，以皮定均为司令员、徐子荣为政治委员的八路军豫西抗日先遣支队在河南省林县郭家园组建成立，开赴抗日前线。

9月24日，皮定均、徐子荣率八路军豫西抗日先遣支队三团一部和工作队从登封翻山越岭到达杨窑村。当时，皮、徐二人发现杨窑村所在的佛光山区地势险要、易守难攻，当地百姓有强烈的民族意识，于是决定在此建立抗日根据地，并深入周边地区宣传我党的抗日救国主张。其间，皮、徐二人率部第二次来到杨窑村发动群众抗日。

11月初，皮、徐二人率部第三次来到杨窑村，在这里会合各路武装工作队，召开了一次重要的战略决策会议——杨窑会议。会议决定以杨窑村为中心建立佛光抗日根据地，并更改部队番号为八路军豫西抗日独立支队。

自此，佛光山区成为偃师、登封、巩县(今郑州巩义市)、伊川等地的抗战枢纽。

抗战精神在新时代得到延续

“当时，杨窑村几乎家家都住有八路军战士，在八路军抗日精神的感召下，杨窑村和周边地区许多进步青年参加了八路军，为抗战胜利做出了贡献。”杨窑村党支部书记李志朋说。

记者了解到，2009年，杨窑村党支部、村委会发动群众征集了不少革命先烈遗留下来的物品，在八路军豫西抗日独立支队队部旧址的基础上建立纪念馆。2011年4月，该纪念馆被命名为“洛阳市爱国主义教育基地”。

2019年9月，为庆祝中华人民共和国成立70周年，偃师市委、市政府及府店镇党委、镇政府对旧址进行了提升改造，用物、文、图相结合的方式，比较翔实地介绍了皮、徐二人率领八路军在此建立抗日根据地、开展抗日斗争的光辉事迹。

如今，杨窑村已成为我市一处重要的爱国主义教育基地。每年七八月，一批又一批的党员群众来此触摸历史、接受教育，伟大的抗战精神在新时代得到延续。（记者 刘嘉仪 文/图）