李保国到高新区暗访督导文明城市建设提升工作

9月1日，市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国轻车简从，到高新区暗访督导文明城市建设提升工作。 9月1日，市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国轻车简从，到高新区暗访督导文明城市建设提升工作。 李保国先后前往高新区创业路、河洛路、瀛洲路、华夏路、丰润路等路段的城市游园、住宅小区等处实地查看，发现了背街小巷卫生差、车辆乱停乱放、垃圾箱清理不及时等问题。 李保国就发现的问题通过市纪委监委向有关部门进行了交办，强调要深入践行以人民为中心的发展思想，坚持创建为民、创建惠民，聚焦农贸市场、老旧小区、背街小巷等重点难点区域，高标准抓好问题整改，严格落实长效管理机制，补齐短板，不断提升文明城市建设水平，营造干净整洁、文明有序的城市环境，让群众真切地感受到文明城市建设提升带来的实惠。(记者 李三旺 通讯员 陈聚涛)