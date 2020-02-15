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洛阳市政协召开“邙山陵墓群保护情况”双月协商座谈会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-02 08:37

　　9月1日，市政协召开“邙山陵墓群保护情况”双月协商专题议政座谈会，围绕邙山陵墓群保护管理利用的新理念、新思路、新方法进行协商议政、建言献策。

　　座谈会上，部分政协委员、专家学者、县(市)区政府分管领导、市直有关部门负责同志，就邙山陵墓群旅游开发、文物景观保护和恢复等提出了许多具有前瞻性、针对性和可操作性的意见和建议。

　　市政协主席杨炳旭参加座谈会并讲话。他指出，要进一步提升政治站位，着力增强大遗址保护的思想自觉和行动自觉，进一步加大邙山陵墓群保护力度，不断提升文物工作现代治理能力和治理水平。要着力在传承历史文脉、留住城市根和魂上下功夫，坚持规划引领，推进考古研究，注重人才建设，全面提升依法保护、规划保护和预防性保护水平，走符合洛阳实际的邙山陵墓群文物保护利用之路。要着力在坚持保护优先、确保文物资源“守得住”上下功夫，完善制度机制，加大经费投入力度，强化科技支撑，健全具有洛阳特色的大遗址保护制度体系，筑牢文物安全底线。要着力在讲好文物故事、让文物资源“活”起来上下功夫，深入推进文旅融合，积极发挥公共服务作用，全方位加强展示利用，把邙山陵墓群保护利用纳入洛阳对外形象展示和品牌宣传重要内容，让其成为洛阳的一张亮丽名片。

　　市领导魏险峰、张生伟参加座谈会。(记者 李三旺 通讯员 冯波)
[ 责任编辑：崔利利]
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