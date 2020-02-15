栾川：穷乡村变成“桃花源” 贫困户变成“追梦人”

眼下虽已入秋，可晌午头儿的太阳还是热辣辣的。大山沟里最凉快，城里的游客还乐于来，乡亲们就能再多赚一些。

伊源康养谷休闲民宿

眼下虽已入秋，可晌午头儿的太阳还是热辣辣的。大山沟里最凉快，城里的游客还乐于来，乡亲们就能再多赚一些。

冯建新经营的农家宾馆就坐落在栾川县陶湾镇伊河源头。这一季虽然受到了疫情影响，不过收入三四万元不成问题。“沟里美了，来的人多，生活彻底改变了。”冯建新说。

冯建新家对面，是一处由5座院落构成的精品民宿，房间价格不便宜，不过要想入住，还得看运气，不是说订就能订得到的。这个民宿的5个小院产权分属5个村集体，采取统一对外承包的方式，引入专业公司经营运作，每年每村分红8万元，还会根据市场发展趋势逐年递增。

这里是典型的沟谷地貌，过去几乎没有什么致富产业，一条沟连起一溜贫困村。近年，当地依托沟域独特的山水资源、田园风光，掀起沟域建设高潮，治理河道、遍植花草，建设登山步道、漂流设施，一个开放式的生态康养主题公园——伊源康养谷展露新颜。

如今，生态变美了，设施齐全了，游客纷至沓来，大伙跟着富了起来，村集体也有了收入，往前走、谋发展的精神头也大不一样。

绿水青山就是金山银山。近年来，栾川依托自然生态优势，大力发展沟域经济，亮点不胜枚举。拨云岭、蝴蝶谷、隐心谷、大红川、荷香湾、高山水镇等都是广大游客心仪向往的好去处。

沟域经济的勃兴，蹚出了山区脱贫致富的康庄大道。据统计，栾川县累计投资64.3亿元，做优特色产业，完善基础设施，激发沟域活力，打造了7条市级沟域经济示范带，沟域年产值达到23亿元，辐射带动4.6万人实现增收致富。

小沟域支撑大流域，把沟域生态保护好就是把黄河流域生态保护好。来到拨云岭，青山层层环绕，伊河蜿蜒而过，豫西特色民居散落山间。曾经这里山高坡陡，水土流失严重。这些年，当地大力发展核桃种植，并探索核桃、牡丹间作模式，不仅增加了种植收益，还保持了水土，一举多得。现在，这里的传统村落成了乡村旅游的新样板，就连妇女手中的手擀面，都变成了口袋里实实在在的“真金白银”。

作为承载乡村旅游的空间载体，栾川沟域经济发展的核心在于特色。当地按照“宜农则农、宜游则游、宜林则林”原则，将全县沟域经济发展确定为“景区带动、休闲康养、特色产业、文旅融合”4种类型，因沟制宜发展农业、运动、养生、旅游等多种业态，构建“旅游+”“生态+”“文化+”等产业融合新格局，找准定位、放大优势，着力打造特色品牌，使每条沟域都有面向市场的“卖点”、吸引游客的“看点”和错位发展的“亮点”，在实践中闯出了一条独具栾川特色的沟域经济发展新路。

为了推动沟域经济发展，栾川还建立立体化责任落实机制，探索实行“沟长制”，县、乡、村三级沟长分别对不同层级的沟域开发、建设、管理、保护负总责，明确推进沟域资源集约利用、改善沟域环境质量等17项重点工作，推动各条沟域全面协调发展。

“广袤沟域是一方大有可为的广阔天地。”栾川县委书记董炳麓表示，下一步，将按照市委确定的沟域经济发展路径，坚持生态优先，积极探索实践，不断把穷乡村变成“桃花源”，把“土坷垃”变成“金疙瘩”，把贫困户变成“追梦人”。(记者 白云飞 通讯员 张路 文/图)