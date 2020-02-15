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“我给妈妈化个妆”活动持续报名中
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-02 08:27

　　8月29日，洛阳晚报以《我给妈妈化个妆》为题，报道了洛阳晚报联合阿里巴巴天天正能量及全国30多家媒体发起“我给妈妈化个妆”的暖心亲情体验活动。几天来，有不少读者发来文章讲述自己和妈妈的故事。

　　在网友“糖果”的眼里，她的妈妈曾是个爱美又时髦的女人，可当她上大学后，妈妈开始省吃俭用。面对不再爱美、不再时髦的妈妈，糖果说：“每次看见她的白发，我总感叹时光为什么这么无情。我一直非常想和她拍一组母女照片，但她一直说自己现在太丑了不上镜，不爱照相……”“糖果”想告诉妈妈，不论她变成什么样子，她永远是自己最爱的人，是女儿心中永远的女神。

　　网友“雅心”发来了《我和妈妈的故事》一文。她在文章里说，小时候的她，总感觉妈妈放养她，没有为她做很多事情。然而，爸爸总是笑着对她说：“傻丫头，就是因为妈妈把你照顾得很好，所以你几乎没有生过病啊。”“雅心”在文章的最后说：“我爱我的妈妈，虽然她并不美丽、并不苗条，但她是世界上独一无二的妈妈。”

　　网友“炜子”说：“母亲陪我一天天长大，给了我温暖、幸福的家，我想陪着她慢慢变老。”

　　寥寥数语，将孩子们对妈妈的爱浓缩在字里行间。尊敬的读者，本活动预计在本月中旬举行，当前仍在报名阶段，我们期待更多的读者来分享亲情故事。您需要提供不少于200字的亲情故事，发送至邮箱328864142@qq.com，或者拨打本报热线电话66778866报名参与活动，请在报名时讲述您和妈妈的亲情故事。您也可以在微博@洛阳晚报、@天天正能量或抖音@洛视频、@阿里天天正能量上投稿。（记者 李砺瑾）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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