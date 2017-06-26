洛阳城市区路内泊位告别人工收费首日 大家称赞“停车即走”很方便

昨日，是我市城市区路内泊位告别人工收取停车费的首日。记者走访洛龙区、涧西区多个施划路内泊位的路段，体验智能化停车模式带来的便利。

昨日，是我市城市区路内泊位告别人工收取停车费的首日。记者走访洛龙区、涧西区多个施划路内泊位的路段，体验智能化停车模式带来的便利。相关运营企业负责人提醒，目前，我市城市区合法合规的路内泊位均采用线上支付方式收费，市民在此停车可拒绝人工收费。

停在路内泊位的车辆

走访：路内泊位停车秩序井然 车主可“停车即走”

昨日8时许，记者驱车来到涧西区联盟路与青岛路交叉口附近路段，此处居民区集中，有两所中学，停车需求量大。近期，市城管部门会同市交警部门在该路段施划了一批路内泊位，采取智能化停车模式管理。

记者在现场看到，路内泊位上均有成人拳头大小的地磁装置，每个路内泊位外侧标有唯一的7位数编码，该路段还设有多块洛阳市路内泊位收费标准公示牌。“以前，这里车辆乱停乱放问题突出，交警不时来贴罚单。现在统一施划的路内泊位，不仅解决了周边居民停车难的问题、优化了道路环境，而且收费合理、公开透明。”刚停好车的市民杨女士说。

停车管理员张先生告诉记者，他所负责的路段共有78个路内泊位。该路段采取“地磁装置+管理员现场识别”模式收费，车辆停放后，路内泊位上的地磁装置开始记录停车时长，停车管理员的手持式电脑会同步发出通知，停车管理员到场打印停车小票，车主驾车离开前扫小票上的二维码即可缴费，真正实现“停车即走”。

随后，记者来到涧西区浅井南路探访。该路段路内泊位采用高位摄像进行收费管理，即通过高位摄像机对停入路内泊位的车辆进行抓拍并识别车牌号，系统自动记录停车时长并计费。记者在现场看到，虽然该路段没有停车管理员，但车辆均有序停放。

说法：部分路内泊位目前可免费停车

记者从市城管部门获悉，为解决停车难、停车乱等问题，今年，在市城市管理局主导下，洛阳市属公益类国有资本投资(运营)公司洛阳弘义集团有限公司下属子公司崇弘公司，对我市城市区路内泊位进行智能化改造。目前，近1500个路内泊位正式投用，还有多个路段的路内泊位正在紧张施划。

崇弘公司相关负责人林帆说，按照相关要求，在路内泊位停车不超过30分钟免费，超过30分钟按照政府制定的统一标准收费，即小型车白天每次3元，中型车白天每次5元，大型车白天每次8元，夜间统一收费每次10元。新能源车白天实施半价收费标准，每日20时至次日8时免费。

“我们在每个收费路段都设有收费标准公示牌，上面有详细的收费标准及说明，也公布了投诉举报电话。”林帆说，市民在停车过程中有任何疑问，可打电话咨询、反映。因技术要求及配备停车管理员需要一定时间，目前，城市区部分已完成改造的路内泊位暂时免费。

林帆提醒，城市区路内泊位收费均采取网上缴费模式，停车管理员必须穿着统一标有洛阳城市停车字样的工作服，持洛阳城市停车工作证上岗，市民可拒绝一切人工收费行为，举报电话为12319或110。

打印停车小票

提醒：忘缴或漏缴停车费要及时补缴 恶意逃费将被曝光

针对市民对路内泊位停车的相关收费问题，记者采访了相关负责人。

问：忘缴、漏缴停车费或未见停车小票，该怎么办？

答：车主除了扫停车管理员出具停车小票上的二维码缴费，还可关注洛阳城市停车微信公众号，实现在线缴费、补缴停车费、无感支付，也可在该微信公众号上查询实时订单，避免出现忘缴、漏缴停车费的情况。

问：在线缴费、补缴停车费及无感支付具体操作流程是什么？

答：在洛阳城市停车微信公众号首页点击缴停车费，选择路内缴费，输入车牌号搜索订单，点击处理订单，完成支付即可。在洛阳城市停车微信公众号首页点击停车子菜单，完成注册、绑定车牌号，停车账户有余额即可实现无感支付。

问：在城市区路内泊位停车，遇到人工收费怎么办？

答：可以拒绝缴费。目前，我市城市区合法合规的路内泊位均采用线上支付方式收费，收费方为路内泊位运营企业崇弘公司。市民遇到有人拦车收取停车费，可拨打110或12319举报。

问：在路内泊位停车遇到问题该怎么办？

答：市民可拨打洛阳城市停车服务热线4000379555咨询、反映。对于恶意逃费的，相关运营公司将通过媒体定期曝光逃费车辆信息，车主个人征信也将受到影响。

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非机动车应停在规定区域 乱停乱放会被拖离现场

近日，有市民在洛龙区关圣街上发现了一块新设置的禁止非机动车乱停乱放的标识牌。“以前从来没见过禁止非机动车违停的标识牌，这块牌子是相关部门设置的吗？”

昨日，记者在关圣街与白圭街交叉口南100米处的道路西侧，看到了市民所说的这块标识牌。在标识牌上，有一个非机动车禁停的标识，还写有“禁止道牙下停放非机动车，违规拖离”的警示文字。记者注意到，在标识牌旁边的人行道上，有好像新划的非机动车停放点的标识和标线。

记者采访得知，非机动车禁停的标识牌和人行道上非机动车停放点的标识、标线，是市城管部门设置的。

市城市管理局相关部门负责人说，近期，市城管部门开展了针对非机动车乱停乱放的整治行动，为规范市民停放非机动车，各区城管部门还选择了合适的位置，在人行道上新增了一批非机动车停车区域；在一些非机动车乱停乱放易发的区域，还设置了警示牌、禁停标识等。

“对于影响道路通行、城市形象的乱停乱放非机动车，我们会将其拖离现场。车主需要到辖区城管部门，证明车确实归其所有，并接受批评教育后，才可以将车骑走。”该负责人提醒市民应将车停在有明显标识、标线的非机动车停车区域内，停放时还应按照区域内的箭头标识，注意车头的朝向。(记者 郭秩铭 通讯员 胡惠娟 文/图)