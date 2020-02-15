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新安县南李村镇马沟村：倡树勤俭家风 制止餐饮浪费

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-02 08:50

　　昨日中午，83岁老党员马存良来到厨房给老伴儿和儿媳妇打下手。他小心翼翼地择菜、淘米，把掉进水池的几片菜叶捞出来，清洗干净，再放回菜盆……一切收拾停当，他才慢悠悠地走出厨房。

　　马存良是新安县南李村镇马沟村村民，多年来一直秉持勤俭节约的良好家风。别看年纪大，可他耳聪目明，十分关心国家大事。“今年为了抗击疫情，咱们国家付出了巨大的人力、物力、财力。作为基层党员，咱要继续保持艰苦奋斗的优良作风。”他说，从自身做起，珍惜每一粒粮食，同样也是爱国奉献的一种体现，全社会共同营造勤俭节约的良好风尚，我们的国家就会更加文明昌盛。

　　像马存良这样的先进典型，在当地还有不少。近期，为落实中央发出的“厉行节约、反对浪费”倡议，南李村镇以“1+1+10”党建工作制度为抓手，号召全镇党员以打造良好家风为抓手，发挥示范作用，争先锋、做表率。

　　南李村镇党委书记陈建新介绍，为提升活动开展效果，镇党委为全镇1125名党员印发了“厉行节约、反对浪费”倡议书，以主题党日为载体，对全体党员发出号召，并将其列为党员季度评议的一项重要内容。为加大宣传引导力度，镇党委在南李村镇官方微信公众号上连续推出宣传文章，扩大宣传覆盖面，让“厉行节约、反对浪费”的理念深入人心。

　　此外，该镇还将勤俭持家、勤俭节约列为评选“十星级文明户”“好媳妇·好婆婆”的重要内容。当地有关部门对辖区内饭店、食堂开展逐一走访，倡导“N-1”点餐制度，引导顾客科学、按需点餐，以实际行动抵制舌尖上的浪费。（记者 孟山 通讯员 田利明）
[ 责任编辑：马佳佳]
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