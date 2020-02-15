洛阳加快做强做优中心城区 提升中心城区首位度

中心城区集聚了全市1/3的常住人口、近三成的规模以上工业企业、近六成的市级以上研发平台、近七成的高新技术企业，拥有自创区、自贸区、综合保税区等国家级战略平台，经济总量占全市的40%以上。

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中心城区集聚了全市1/3的常住人口、近三成的规模以上工业企业、近六成的市级以上研发平台、近七成的高新技术企业，拥有自创区、自贸区、综合保税区等国家级战略平台，经济总量占全市的40%以上。

自“十三五”以来，中心城区经济年均增速8.5%，国家跨境电商综合试验区和综合保税区相继获批，地铁1号线实现“电通”、2号线正加快“洞通”，小游园遍布全城，博物馆星罗棋布……近年，我市中心城区发展取得明显进步，经济发展提速扩量，产业转型步伐加快，基础能力显著增强，城市品位持续提升。

市委十一届十三次全会审议通过的《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》明确提出，要加快提升中心城区首位度，持续增强中心城区综合实力和辐射带动能力。

夯实发展根基 产业向产业链和价值链的中高端迈进

7月1日，位于高新区、总投资30亿元的格力电器(洛阳)空调项目迎来首套试产产品下线，该项目成为我国智能化程度最高的专业空调生产项目。

格力项目是我市推动中心城区产业升级的示范引领。前不久召开的全市中心城区重点项目观摩及新型城镇化建设推进会指出，要围绕构建“565”现代产业体系，坚持“双高引领”“双轮驱动”，推动产业向产业链和价值链的中高端迈进。

在高端制造方面，将以六大产业园建设为重点，推动中信重工高端装备产业园、中原轨道交通产业园一期加快建设，格力冰洗项目尽早开工，确保格力中央空调和银隆新能源涂装二期建成投用、新能源客车和专用车大规模生产，加快建设国家大数据新型工业化产业示范基地。

在高端服务方面，将持续推进“引金入洛”，打造新兴金融集聚区；积极推动百货楼、新都汇、王府井等重点商圈扩容提质，培育一批高品质特色商圈；高标准打造关林步行街等特色文旅商业街区，叫响“古都夜八点”文旅品牌，积极创建国家文化和旅游消费示范城市。

对中心城区的发展，市委十一届十三次全会提出了明确量化要求：2020年，中心城区经济总量达2300亿元；2023年，中心城区经济总量达3000亿元，200亿元以上城市区达5个，洛龙区突破500亿元；2025年，中心城区经济总量达3500亿元，常住人口突破350万，首位度全面提升。

眼下，格力冰箱洗衣机、中信重工特种机器人、凯盛“新洛玻”等重点项目的快速推进，必将为中心城区产业升级注入十足动力。

“洛阳乐道”

提升承载能力 画精画美画好城建“工笔画”

抓好城市建设提质，是增强中心城区综合承载能力的基础。

自“十三五”以来，我们着眼补短板、还欠账，城建水平大幅提升，但仍然与城市定位有不小差距。对标省委省政府赋予的新发展定位，市委市政府提出，将围绕优化布局、完善功能、提升品质，持续做好规划建设管理“三篇文章”，把中心城区城建“工笔画”画得更精更美更好。

坚持规划引领。我市将围绕中心城区“三大板块”发展定位，结合编制国土空间规划，抓好中心城区控规修编、总体城市设计编制、重点区域城市设计，严格规划落实执行，打造特色鲜明、底蕴深厚的城市风貌、城市景观。

着力完善功能。持续推进基础设施和公共服务设施建设，统筹推进传统基建和新基建，持续抓好重大交通项目建设，打造全国重要综合交通枢纽，加快推进5G网络全覆盖和大数据中心建设，着力推进老旧小区改造提质，统筹推进教育、卫生健康、养老、商超市场等公共服务设施建设提升，持续打造小游园、城市书房、“洛阳乐道”、“乐养居”等惠民品牌。

强化精细管理。持续深化“五治”协同，全面提升城市管理水平。创新管理理念、机制、措施，以智慧城市建设为契机，让城市更智慧、更聪明，运转更高效。同时，我市还把文明城市创建、新时代爱国卫生运动与城市管理融为一体，广泛开展新时代爱国卫生运动。

自贸区洛阳片区

增强发展动能 构建“三力联动”新格局

深化改革开放创新“三力联动”、加快新旧动能转换，是实现高质量发展的必由之路。中心城区的发展定位，决定了在“三力联动”上必须下好先手棋、打好主动仗。

中心城区是洛阳对外开放的前沿和龙头。下一步，将实行更加积极主动的开放战略，建好用好平台通道，坚持建用并举，争取建设更多开放平台通道，发挥好平台通道作用，自贸区要与自创区、高新区“三区联动”发力，推动综保区、跨境电商综试区切实发挥功能；加大精准招商力度，紧盯世界500强、国内500强、行业50强和隐形冠军企业，围绕中心城区主导产业和优势企业加强精准定向招商。

科技资源丰富，中心城区在创新发展上有基础有优势。按照市委要求，将把创新发展放在更加重要的位置，打通“四个通道”、促进“四链融合”，加快推进自创区“一区多园”建设，持续实施“河洛英才计划”“河洛工匠计划”，深入推进项目、人才、机构“三评”改革，推动科技成果更好地转化为现实生产力。

此外，我市还将立足实际谋划推进好重大改革事项，着力抓好重点领域改革，用足用活用好省委省政府和省直有关部门支持洛阳发展的各项政策。

九洲池夜景

提升发展品位 彰显生态底色、文化底蕴

好的生态、厚重的文化，是中心城区发展的特色优势所在，也是提升洛阳发展品位的“加分项”。

当前，我市深入贯彻落实习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展的重要指示要求，以创建国家生态文明建设示范市为抓手，全面提升生态环境质量。下一步，将以创建国家生态文明建设示范市为抓手，全面提高大气污染防治系统化科学化水平，坚持“冬病夏治”，持续改善空气质量。以落实河长制湖长制、实施新时代大保护大治理大提升治水兴水行动为重点，深化“四河五渠”综合治理，持续做好水文章。持续推进国土绿化提速提质行动，抓好小游园建设、廊道绿化和城郊大型生态公园建设，推进中心城区绿化成规模提品质。

在彰显文化底蕴方面，我市也正在按照既定部署，坚持保护固态、传承活态、发展业态，推进各类文化遗产的系统保护、传承和弘扬，深化文旅融合，按照“快进、慢游、长留、缓出”的理念，加快实现文化旅游“三个转变”。

随着隋唐洛阳城应天门、九洲池等项目的连点成片，“隋唐牌”正在成为洛阳文化旅游发力的新名片；随着洛邑古城、夜游龙门等一批夜间旅游项目的日益火爆，“古都夜八点”有效拉长了洛阳全天候旅游链条；随着二里头夏都遗址博物馆、“东方博物馆之都”等特色项目持续推出，“古今辉映、诗和远方”的洛阳成为全省最受欢迎的旅游目的地。

作为全市发展的龙头，中心城区正处在转型跨越的关键时期。抢抓机遇、乘势而上，中心城区一定能在新起点上实现更大发展。（记者 李东慧）(本版图片均为资料图片)