洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳一对老夫妻订阅晚报20多年 他们把晚报当精神食粮
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-02 08:20

老两口看报纸

　　市民黄素玲和老伴儿刘清炎是《洛阳晚报》的忠实读者，老两口订阅晚报已经20多年。每天，他们都要抽出一两个小时看晚报，晚报成为两位老人的精神食粮，阅读晚报也成为他们的生活习惯。

　　他们住在老城区唐宫路三达新村小区。昨日上午，记者来到他们家时，黄素玲刚从楼下报箱里取出当日的晚报，回家与老伴儿坐在客厅津津有味地阅读。

　　黄素玲说，她老家是偃师的，从小家里穷，初中只上了一年就退学了。可是，她对知识的渴求没有改变，20多年前，家庭条件允许后便开始订阅晚报，不仅从中获取生活信息，还学到了很多知识。现在，她最喜欢看晚报的《教育周刊》与《健康周刊》。

　　“孙女今年上初三，我们的愿望是将她培养成大学生。”黄素玲说，她在《教育周刊》上看到名师讲解类的文章，就会让孙女去学习、领会。从《健康周刊》上则能学到很多养生知识。此外，《三彩风》栏目是她的最爱，一些文章会将她的思绪拉到过去，有时看到作者文笔那么好，她也会动笔写一些文章。

　　刘清炎笑着说，晚报每天早上8点左右送到，那是他们最开心的时刻，老伴儿看报纸特别认真，每天花两个小时看报纸。他不一样，他主要看报纸的框架，遇到喜欢的再深入阅读，每天看报时间大概1个小时，比较关注本地新闻事件，从新闻中感受我市的新变化。

　　“晚报是一份老百姓的报纸，接地气。”刘清炎说，晚报上刊登的一些正能量的本地新闻，令人动容，能激发更多人做好事。现在，晚报已成为他们的精神食粮与生活中不可分割的一部分，他希望晚报的报道更加贴近老百姓、贴近生活，越办越好。（记者 魏巍 文/图）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·酒量多大、烟龄多久 得在手术麻醉前跟医生说
  • ·上了年纪总睡不好？睡前试试这4个动作
  • ·吃降压药效果不好 原是焦虑情绪作怪
    		•
    在东山底村嗅到时间的味道
    在东山底村嗅到时间的味道
    在东山底村嗅到时间的味道
        洛阳，有很多进入《中国传统古村落名录》的古村。这些村子历史悠久、民风淳朴、乡愁浓重。今天，记者就带大...
  • ·孟津一日游，眼福、口福都“管饱”
  • ·初秋的假日，休闲宜阳承包了
  • ·朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳391个重大项目集中开工 总投资9...
  • 李亚会见航空工业集团董事长谭瑞松
  • 洛阳已建成18个北斗卫星导航定位基准站
  • 洛阳将加快建设国家物流枢纽 让国际物...
  • 洛阳市中小学今天正式开学
  • 今年起，生育一孩、二孩生育津贴相同 ...
  • 集思广益 严格标准 高质量编制洛阳“...
  • 二广高速龙门服务区封闭施工 预计明年...
  • 刘宛康督导检查文明城市建设提升工作
  • 点赞！洛阳两名“00后”考入清华大学
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月31日
  • · 凤翔山庄真的要关门了吗？充值卡怎么退
    • 精彩图片
    西工区实验小学：开学...
    孟津县送庄镇：发展图...
    欢迎你，新同学！洛阳...
    洛龙区今秋三所新建小...
    精彩热帖

    蓝天白云洛城美

    秋高气爽

    知秋

    青海西宁街市
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605