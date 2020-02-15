洛阳一对老夫妻订阅晚报20多年 他们把晚报当精神食粮

市民黄素玲和老伴儿刘清炎是《洛阳晚报》的忠实读者，老两口订阅晚报已经20多年。每天，他们都要抽出一两个小时看晚报，晚报成为两位老人的精神食粮，阅读晚报也成为他们的生活习惯。

老两口看报纸

市民黄素玲和老伴儿刘清炎是《洛阳晚报》的忠实读者，老两口订阅晚报已经20多年。每天，他们都要抽出一两个小时看晚报，晚报成为两位老人的精神食粮，阅读晚报也成为他们的生活习惯。

他们住在老城区唐宫路三达新村小区。昨日上午，记者来到他们家时，黄素玲刚从楼下报箱里取出当日的晚报，回家与老伴儿坐在客厅津津有味地阅读。

黄素玲说，她老家是偃师的，从小家里穷，初中只上了一年就退学了。可是，她对知识的渴求没有改变，20多年前，家庭条件允许后便开始订阅晚报，不仅从中获取生活信息，还学到了很多知识。现在，她最喜欢看晚报的《教育周刊》与《健康周刊》。

“孙女今年上初三，我们的愿望是将她培养成大学生。”黄素玲说，她在《教育周刊》上看到名师讲解类的文章，就会让孙女去学习、领会。从《健康周刊》上则能学到很多养生知识。此外，《三彩风》栏目是她的最爱，一些文章会将她的思绪拉到过去，有时看到作者文笔那么好，她也会动笔写一些文章。

刘清炎笑着说，晚报每天早上8点左右送到，那是他们最开心的时刻，老伴儿看报纸特别认真，每天花两个小时看报纸。他不一样，他主要看报纸的框架，遇到喜欢的再深入阅读，每天看报时间大概1个小时，比较关注本地新闻事件，从新闻中感受我市的新变化。

“晚报是一份老百姓的报纸，接地气。”刘清炎说，晚报上刊登的一些正能量的本地新闻，令人动容，能激发更多人做好事。现在，晚报已成为他们的精神食粮与生活中不可分割的一部分，他希望晚报的报道更加贴近老百姓、贴近生活，越办越好。（记者 魏巍 文/图）