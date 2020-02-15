“重走抗日路 激发爱国情” 主题党日活动启动

8月28日，以河南省有色金属地质矿产局28名党员来到伊川开展主题党日活动为标志，“重走抗日路 激发爱国情”主题党日活动正式启动。 8月28日，以河南省有色金属地质矿产局28名党员来到伊川开展主题党日活动为标志，“重走抗日路 激发爱国情”主题党日活动正式启动。 今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年。8月28日，省有色金属地质矿产局的28名党员从郑州来到革命老区伊川县，先后到江左镇温寨村、半坡镇孙村参观抗战遗址、重走抗日路、慰问贫困户。在孙村，党员们到八路军豫西抗日先遣支队伊川县抗日独立团孙村纪念馆参观学习。 孙村纪念馆主要展陈抗战时期伊川县委书记、独立团政委刘世基带领八路军战士在伊川县江左镇南山、半坡镇孙村一带发动群众，积极抗日，以及“孙村突围”浴血奋战的历史。 省有色金属地质矿产局党员表示，此次活动，进一步激发了他们关注革命老区、支持老区贫困村脱贫的热情。 据介绍，“重走抗日路 激发爱国情”主题党日活动由省有色金属地质矿产局驻伊川县江左镇温寨村第一书记、洛阳市纪委监委驻伊川县鸦岭镇高沟村第一书记、洛阳日报社驻伊川县半坡镇孙村第一书记、洛阳广播电视台驻伊川县鸦岭镇曹窑村第一书记联合策划组织。孙村纪念馆欢迎广大基层党组织前往开展主题党日活动。（记者 陈占举）