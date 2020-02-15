洛阳警方启动平安村居创建活动

昨日，记者从市公安局获悉，我市警方近日启动“一村(格)一警”“五零”平安村居创建活动，积极融入基层社会治理，落实人防物防技防措施，全面增强治安防控能力，打造一批平安村庄和平安社区，持续提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

昨日，记者从市公安局获悉，我市警方近日启动“一村(格)一警”“五零”平安村居创建活动，积极融入基层社会治理，落实人防物防技防措施，全面增强治安防控能力，打造一批平安村庄和平安社区，持续提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

“一村(格)一警”“五零”平安村居创建对象为全市行政村和城市社区。“五零”指零发案、零事故、零非访、零黑恶、零黄赌毒。

根据部署，市公安局将结合常态化疫情防控，坚持“脚板+科技”理念，依托“一村(格)一警”智能平台，开展基础信息采集、矛盾纠纷化解、治安安全检查等日常工作；组织全市公安派出所民警、辅警进社区、进农村、进企业、进校园、进网络，深入走访群众，建立更加紧密的警民联系机制，增强发现能力，全面排查掌握社区安全、校园安保、未成年人保护、涉枪涉爆等方面安全隐患，确保各种安全隐患动态清零；深入矛盾集中、案件多发、群众反映强烈的治安重点地区摸排，做实做强人防物防技防，依托智慧安防小区建设，进一步增强治安防范能力。

在警力配置上，原则上按照乡、镇、街道行政区划相对应规范派出所设置，派出所民警达到5人以上。城市每1个社区建立1个警务室，农村5至8个行政村建1个警务室或每个派出所至少建2个警务室，未设立警务室的行政村设置警务工作站。同时，严格落实社区民警专职化、社区辅警专业化要求，社区民警需达到派出所警力的40%。

“我们将在此基础上，积极推进‘一村(格)一警’工作，深层次融入基层社会治理，完成社区民警辅警兼任村居党支部副书记、非党员社区民警辅警兼任村居副主任全覆盖。”市公安局有关负责人介绍，还将积极动员各类社会力量组织开展巡逻守护、邻里守望、救助帮扶、隐患排查等工作，确保每个行政村(社区)组建不少于5人的专兼职巡防队伍；大力开展“警法联调”“警调对接”，形成开放多元、联动融合的矛盾纠纷化解机制。

在服务群众方面，我市警方将结合二维码门牌、雪亮工程等科技手段，推进城市社区智慧安防小区建设、农村智慧安防村居建设。同时，进一步推广使用派出所“互联网+”政务服务“一网办、一次办”，方便群众和企业随时办理相关证明、证件、行政报备、审批事项，做到零距离服务群众。(记者 申利超 通讯员 程昊)