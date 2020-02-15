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两名贫困学生逆境中奋力前行 今年高考成绩均在500分以上
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-02 08:20

　　在2020年晚报阳光助学活动中，我们又接到两名贫困学生张亚欣和邓元欣递交的阳光助学金申请。张亚欣的父亲患有精神分裂症，邓元欣曾患有先天性心脏病。虽然家庭条件不好，但两个学生在校期间学习刻苦，今年高考均取得500分以上的优异成绩。昨日，我们采访了他们。

　　●姓名：张亚欣

　　●毕业学校：宜阳县第一高级中学

　　●高考分数：526分

　　张亚欣今年19岁，家住宜阳县张坞镇下龙村。他的性格内向，这次由其母亲陪同来到洛报爱心帮扶中心申请阳光助学金。

　　张亚欣的奶奶86岁，瘫痪在床多年，父亲患有精神分裂症，平时离不开药物。他还有一个长他5岁的哥哥，今年刚大学毕业。“我父亲病情不稳定，曾多次住院治疗。”张亚欣说，他们家里只有1亩多地，家庭收入有限，还有10余万元外债。

　　因家庭困难，4年来，张亚欣的哥哥靠申请助学贷款读完大学。今年，张亚欣以526分的高考成绩考上了河南工程学院。兄弟俩都上了大学，一家人在喜悦同时，也为张亚欣的学费发愁。目前，张亚欣的哥哥暂时帮不上忙，因为他刚到江西工作不到一个月，还要还助学贷款。

　　张亚欣的母亲发愁地说，家里有两个病人，每月光买药就要花几百元，她出去打零工挣钱，一天只有二三十元的工资，实在拿不出更多钱给孩子交学费。

　　张亚欣是个懂事的孩子，理解母亲的难处。他说进入大学后一定刻苦学习，通过知识改变命运，将来好好孝敬父母。

　　●姓名：邓元欣

　　●毕业学校：宜阳县第一实验高级中学

　　●高考分数：553分

　　昨日上午，来自宜阳县张坞镇的邓元欣在继父李箫侠的陪同下，前来申请阳光助学金。

　　邓元欣既懂事又孝顺。李箫侠身上穿的短袖，正是女儿用打工挣的钱买的，虽然价格便宜但他心里暖。今年，女儿被西安文理学院数学与应用数学专业录取，四五千元的学费令一家人犯了难。

　　原来，李箫侠的母亲常年有病，之前做过一次手术，邓元欣曾患先天性心脏病，也做过一次手术，现已治愈。李箫侠的左臂比右臂瘦一圈儿，左手食指无法弯曲，干不了重活。如今，一家人欠了很多外债，还暂住在弟弟家里。“娃子考上大学不容易，必须得上大学，将来才有出路。”李箫侠说。

　　邓元欣为减轻家里负担，暑假期间在县城一家家具店打工，每天工资50元。虽然天很热，她要顶着太阳到街上发传单，但她对未来充满信心。她说，她不会被眼前的困难打倒，一定要通过知识改变自己的命运。（记者 魏巍 文/图）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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