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男子偷电动车后直奔收赃点 被一路跟来的民警当场拿下
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-02 08:06

指认作案现场

　　偃师男子张某曾是电动车修理工，自沾染赌博恶习后，他利用自己的“专业技术”频繁盗窃电动车筹集赌资。日前，偃师警方经过多日蹲守顺利将人抓获。目前，警方已查实张某实施的24起电动车盗窃案，打掉6个收赃窝点，追回9辆被盗电动车。

　　自今年6月以来，偃师市公安局城关派出所频繁接到辖区居民电动车被盗的报案，民警调取多个案发现场监控视频发现，一个中等身高、体形瘦小的中年男子频频出现在案发现场。“我们对比筛查后，初步锁定这些电动车被盗案极有可能是同一人所为。”城关派出所副所长张要克说，警方随后围绕这名中年男子展开调查，很快摸清了该男子的活动范围。

　　8月22日，张要克和民警付延辉着便装在可疑男子经常出现的地点蹲守，经过近5个小时蹲守，他们看到可疑男子突然出现在路边，该男子环顾四周无人后，快速撬开了一辆停在路边的电动车，而后骑车离去。

　　“为避免打草惊蛇，我们一路跟着该男子，去了距案发地3公里的一个电动车修理点。”张要克说，他们远远观察到该男子与店里一名男子简单交谈后，把盗窃的电动车交给对方准备离开。就在此时，便衣民警快速上来将犯罪嫌疑人控制。

　　经讯问，盗窃电动车的男子姓张，今年38岁，偃师人。据张某交代，他曾在北京修理电动车多年，半年前沾染上了赌博恶习，但总是赢少输多，为筹集赌资，他便利用“专业技术”盗窃电动车卖钱。

　　“目前，我们已查实张某实施的盗窃电动车案件有24起，打掉6个收赃窝点，处理了6名收赃人员，同时追回9辆被盗电动车。”城关派出所所长郭继涛说，目前，张某已被警方刑拘，案件正在进一步深挖。（记者 郭学锋 通讯员 姚红艳 梁咪咪 文/图）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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