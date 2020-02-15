4岁男孩独自上街找奶奶 所幸遇见民警送其回家

昨日，南昌路派出所民警联系记者说，辖区有一个4岁男孩睡醒后见家里没人，竟一个人乘电梯下楼，跑到街上找奶奶，幸好遇到了民警。

民警向男孩了解情况

昨日，南昌路派出所民警联系记者说，辖区有一个4岁男孩睡醒后见家里没人，竟一个人乘电梯下楼，跑到街上找奶奶，幸好遇到了民警。

8月28日10时许，南昌路派出所治安管理大队民警李少辉和巡防队队员冯自杰等人巡逻时发现，在九都西路与银川路交叉口，一个看上去三四岁的小男孩正准备过马路。见男孩旁边没有家长陪同，李少辉赶紧过去拉住他。

“孩子说他睡醒后发现家里没人，就一个人乘电梯下楼找奶奶。”李少辉说，路口停车场的收费员说，男孩过马路前，已在停车场的石墩上坐了半个小时，其间既不说话也不哭闹。

“我们先带孩子到马路对面的超市，结果没找到他奶奶，幸亏他认识回家的路，把我们带到他家门口。”李少辉说，他们随男孩来到附近一小区15楼，但男孩没家门钥匙，敲门也没人应答。正当李少辉准备联系小区物业公司时，男孩的叔叔回来了，他把男孩交给对方，并提醒以后不要把孩子单独留在家里，以免发生意外。

“我们借晚报提醒家长，不要把年龄小的孩子单独留在家里，或者让他们单独乘电梯。”李少辉说，洛阳和外地都发生过家长把儿童单独留在家里，以致儿童坠楼、坠电梯井、走失等意外情况。一些家长认为把孩子反锁在家很安全，其实不然，孩子独处时会产生“分离焦虑”，在好奇、好动、恐慌等因素驱动下，他们可能做出爬窗、爬阳台等危险举动，家长的粗心大意有可能酿成悲剧。（记者 牛鹏远 通讯员 魏孝群 文/图）