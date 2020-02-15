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洛阳今天晴天间多云 气温21℃到33℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-02 08:10

昨日，洛城碧空如洗，开元湖畔风景如画 记者 张光辉 摄

　　这两天，我市的蓝天白云让人赏心悦目，用手机随手一拍就是大片，尤其是各种形状的云彩，有的像棉花糖，有的像鱼鳞，有的像笑脸。

　　前天傍晚，记者在新区定鼎门广场附近拍到一张照片：天空像被刀一分为二，一边是厚厚的云层，犹如一床被子；一边是湛蓝的天空，犹如深邃的大海。两者界限分明，蔚为壮观。

　　我市气象爱好者说，这种一半晴一半云的天气现象俗称“阴阳天”，它在气象学上有个专门的名字：系统侵入性高极云。“阴阳天”形成的原因是，当冷气团与暖气团交会后，两股势力会互相争锋，由于在争夺“地盘”的过程中势均力敌，便形成了一个“锋面”，“锋面”的一边是云，另一边是蓝天。这种云与一般的云没什么差别，都是水汽凝结而成的，虽然少见，但并不诡异，在洛阳和外地都出现过。

　　未来几天，我市以晴好天气为主，由于白天碧空万里，太阳日射时长和强度比较大，中午还是会感觉很热，不过早晚凉意渐浓。

　　根据最新的气象资料分析，预计今天我市晴天间多云，西北风3级左右，气温21℃到33℃。明天我市晴天间多云，偏西风3级左右，气温18℃到33℃。季节交替，白天热，早晚凉，提醒大家防晒和保暖“两手都要抓，两手都要硬”，避免感冒。（记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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