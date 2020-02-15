李亚到洛河市区段、偃师段和伊洛河交汇段巡河调研

1日，省委常委、市委书记、伊洛河省级河长李亚深入洛河市区段、偃师段和伊洛河交汇段巡河调研。他指出，全市广大党员干部要积极践行习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展的重要指示，夯实责任，整改清零，巡河常态，深入基层一线，用脚步丈量对党忠诚，确保治水兴水各项任务落地见效。

1日，省委常委、市委书记、伊洛河省级河长李亚深入洛河市区段、偃师段和伊洛河交汇段巡河调研。他指出，全市广大党员干部要积极践行习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展的重要指示，夯实责任，整改清零，巡河常态，深入基层一线，用脚步丈量对党忠诚，确保治水兴水各项任务落地见效。

初秋的洛河两岸，天高云淡、翠色满眼，水鸟翩翩，生态宜人。上午9时许，李亚来到新街跨洛河大桥，徒步沿洛河南堤巡河。

“这段洛河水质怎么样？”“有没有新排查发现的排污口？”“如何对堤岸种植的植物进行优化？”李亚不时与相关负责同志就洛河生态治理问题进行探讨。

在洛河李楼镇万年青村段，不少附近群众正在新建成的滨水“乐道”上休闲，还有一些群众在河边垂钓。

“钓鱼有没有收获？感觉周围环境变化大不大？附近居民获得感怎么样？”李亚亲切地询问。大家纷纷表示，洛河水越来越清，这两年栽植的树木也长高了，新提升的“乐道”走着很舒服，周边群众对党委政府修路、治水等政策都十分拥护。李亚听闻十分欣慰。

“洛河是洛阳的母亲河，人人都要爱护洛河，不乱扔垃圾，管护好环境。”李亚向大伙发出倡议：从我做起、干群协力，抓好生态治理，真正让母亲河成为幸福河！

李亚沿洛河南堤一路向东，用一个多小时徒步巡河5公里多。“水面浮草要及时清理”“沿岸绿化后期管护要跟上”“河堤两侧要因地制宜设置成片林地”……他边走边看，对沿途发现的问题，都悉心提出改进意见。

今年是污染防治攻坚战的决战决胜之年，做好水污染治理工作意义重大、责任重大。巡河期间，每到一处，李亚都认真询问排污口整治工作进展情况。

在洛河伊滨区佃庄镇河头村段，李亚沿河堤察看洛河断面水质，了解全市排污口截污、引水补源等工作情况。

“广大群众生活居住在河渠沿岸，对水情水质掌握第一手资料，最有发言权。要充分调动广大群众对污染防治的积极性。”李亚叮嘱市生态环境、水利部门负责同志，要拓宽群众举报途径，一经查实要给予重奖，在全社会营造重视生态环境的浓厚氛围。

从洛河伊滨段继续向东，李亚又察看了洛河偃师段、伊洛河交汇段的堤防建设、沿岸绿化情况，要求偃师提升站位、强化节点，严格落实市委市政府部署要求，确保今年年底堤防、绿化等任务全面完工。

“去年9月，习近平总书记到河南视察，并主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会，强调要共同抓好大保护，协同推进大治理，让黄河成为造福人民的幸福河。”李亚指出，近一年来，全市上下积极践行总书记指示要求，在河渠治理上取得不少成效，但仍有短板和差距。

李亚强调，要提升政治站位，真正站在深入贯彻习近平生态文明思想、总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展、绿水青山就是金山银山理念的高度，保持清醒忧患，坚持问题导向，确保中央、省、市治水兴水的部署要求落实落地落细。要层层夯实责任，落实各级河长巡河责任，发挥“河长+警长+检察长”机制作用，推动河长制从“有名有实”走向“有力有为”。要抓好问题整改，中央和省生态环境保护督察、省河长办等交办问题要由县级领导牵头，按照“谁验收、谁签字、谁负责”要求，逐项开展督查、逐个现场核实，确保整改彻底清零。要推动巡河常态长效，建立协同联动机制，巡河发现问题逐一交办、逐一销号，形成规范运行长效机制。

巡河结束，已过中午。返回途中，路遇伊河偃师段一处河水较为浑浊，李亚又临时停车，上前一探究竟，要求有关部门立刻查明情况，抓好整改。

“总书记高度重视河湖保护治理，生态问题是‘国之大者’。”李亚深有感触地说，一个排污口、一堆垃圾看似小事，实则都是“国之大者”，我们一定要落实总书记指示，用脚步丈量对党忠诚，真正把河长制落到实处，让伊洛河碧水长流。

孙延文、王军分别参加调研。（洛报融媒记者 李东慧）