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李亚主持召开专题会议 研究2020洛阳河洛文化旅游节筹备等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-01 21:10

　　8月31日，市委书记李亚主持召开专题会议，听取第三届中原国际文化旅游产业博览会暨2020洛阳河洛文化旅游节筹备工作汇报，研究部署相关工作。

　　李亚指出，今年河洛文化旅游节恰逢习近平总书记提出黄河流域生态保护和高质量发展战略一周年之际，是洛阳在有效融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，牢牢把握扩大内需这一战略基点，更好统筹常态化疫情防控和经济社会发展，加快落实发展新定位的特殊时期举行的重大活动。各级各部门要提高政治站位、强化使命担当，精心策划、周密部署，扎实做好各项筹备工作，确保办成有内涵、有特色、有影响力的节会。

　　李亚强调，要牢记殷殷嘱托，讲好黄河故事。强化“中华源、黄河魂”主题主脉，深入挖掘阐释，提升文化内涵，丰富表现形式，更好讲述洛阳黄河故事。要深化文旅融合，促进人文交往。聚焦打造国际人文交往中心，以中原国际文化旅游产业博览会、世界古都论坛、龙门石窟申遗成功20周年等活动为载体，坚持“请进来”“在云端”线上线下结合，持续提升河洛文化旅游节国际化水平，促进国际人文交往。要催生消费活力，倡导品质生活。牢牢把握扩大内需这一战略基点，叫响“古都夜八点”，打造“古都新生活”，推出精品旅游线路，真正把被抑制、被冻结的消费需求释放出来，把疫情催生的新型消费、升级消费培育壮大起来。要传承黄河文化，展示河洛新貌。创新形式、丰富载体，用多样化的艺术表现形式，充分彰显洛阳黄河文化、河洛文化、客家文化魅力和“十三五”以来河洛大地的新变化新气象，更好唱响主旋律、弘扬正能量。要抓好重大活动，取得圆满成功。以办好中原国际文化旅游产业博览会、开展系列文化交流活动、巩固提升“古都夜八点”、重推引领“古都新生活”等四大活动为重点，整合提升优化活动方案，推动文旅与工业设计、农业、休闲等深度融合，着力形成声势、体现层次、彰显主题。

　　李亚强调，要全面提升文明城市创建水平，以良好的市容、文明的环境喜迎各方宾朋。要较真碰硬抓好市场规范提升，提高标准、逐个整治，彻底改善市场环境。要着力提升窗口单位服务水平，不断提高群众和游客满意度。要持续深化“七策治堵”，开展影响交通秩序的专项整治，让出行更方便更顺畅。要常态化推进城市亮化，精准解决老旧小区、建筑工地、围挡区域等脏乱差问题。要充分宣传发动，鼓励引导各方力量参与支持文明创建。各级领导干部要真抓真管、敢抓敢管，多到基层一线找问题、盯整改、破瓶颈，做到吹糠见米、拉锯见末，真正让人民群众在文明城市创建中看到变化、得到实惠。

　　李亚强调，要夯实各方责任，坚持安全第一，确保河洛文化旅游节顺利圆满。市级领导要履职尽责、一线调度，相关部门要各负其责、凝聚合力，对重大活动专班运作、高效推进。要始终绷紧疫情防控这根弦，认真落实常态化防控举措，持续发挥“洛康码”作用，织牢织密疫情防控防线。要坚持底线思维，强化风险意识，统筹做好食品安全、道路交通安全、旅游景区和旅游设施安全等工作，确保社会大局和谐稳定。

　　会议还研究了其他事项。(洛报融媒记者 白云飞)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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