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洛阳“学习强国”挑战赛预赛结束 特等奖出炉……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-01 21:12
比赛场面

　　今日，“豫学习豫出彩”——第二届“学习强国”河南省千万学员万场答题挑战赛洛阳市预赛在洛阳市民之家举行，来自洛阳的21个参赛队现场竞赛。

　　本次比赛由中共洛阳市委宣传部主办，洛阳广播电视台、中国移动通信集团河南有限公司洛阳分公司和洛阳市新华书店协办。

选手专心答题

　　据介绍，为深入贯彻落实习近平总书记关于加强学习、建设学习大国重要指示精神，建好、办好、用好“学习强国”学习平台，进一步提高广大党员干部群众学习积极性，中共洛阳市委宣传部在全市组织开展了“豫学习豫出彩”——第二届“学习强国”河南省千万学员万场答题挑战赛洛阳市预赛活动。

　　本次大赛坚持“全覆盖、共参与”的原则，从乡村到乡镇、从社区到街道办事处、从县区到全市，全面掀起了“学习强国”学习热潮。活动自7月开展以来，各县(市)区先后举办了1927场分赛，洛阳全市广大党员群众纷纷踊跃报名，积极参与，共有74423人参加了本次答题挑战赛。

选手专心答题

　　洛阳全市共选出各县(市)区、洛阳市委直属机关工委、洛阳市教育局、洛阳市国资委等21支参赛代表队参加1日举行的预赛。比赛中，参赛选手聚精会神、镇定自若，沉着应对每一道挑战题目，比赛现场气氛紧张、热烈。经过激烈的角逐，现场共评出特等奖1名、一等奖5名、二等奖10名、三等奖15名、优秀组织奖6名、市级“学习标兵”100名，洛阳市公安局车站分局民警王农农获得特等奖。洛阳将选择优秀者参加全省比赛。比赛结束后，还举行了洛阳市副中心城市建设知识问答活动，现场气氛热烈，大家踊跃参与。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 魏胜南/文 记者 张光辉/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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