到2022年洛阳将建成25个森林康养基地

日前，洛阳市林业、民政、卫健等三部门联合印发《关于加快推进森林康养产业发展的意见》，明确洛阳当前和今后一个时期发挥森林资源优势、发展森林康养产业的目标任务和重点举措，更好践行“两山理论”，加快推进健康洛阳和生态文明建设。

森林氧吧

日前，洛阳市林业、民政、卫健等三部门联合印发《关于加快推进森林康养产业发展的意见》，明确洛阳当前和今后一个时期发挥森林资源优势、发展森林康养产业的目标任务和重点举措，更好践行“两山理论”，加快推进健康洛阳和生态文明建设。

森林康养是以森林生态环境为基础，以促进大众健康为目的，利用森林生态资源、景观资源、食药资源和文化资源并与医学、养生学有机融合，开展保健养生、康复疗养、健康养老的服务活动。洛阳森林覆盖率超过45%，在沿黄城市中排名第二，构筑了天然生态保护屏障，在发展森林康养产业上具有得天独厚的优势。“十三五”以来，我市成功打造龙峪湾国家森林康养基地和王府竹海等3个省级森林康养基地，推动建设白云山、万山湖等12个国家森林康养试点基地，产业发展走在全省前列。

《意见》明确，要坚持生态优先、科学开发、布局合理、市场主导的原则，到2022年建成森林康养基地25个，到2027年建成森林康养基地35个，并创建一批省级森林康养县(市)区、森林康养小镇，逐步建成产业布局合理、基础设施完善、产品丰富、标准完备、管理有序、融合发展的森林康养服务体系，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

提升森林康养环境

科学开展森林抚育、林相改造和景观提升，丰富植被的种类、色彩、层次和季相，针对性地营造、补植具有康养功能的树种和花卉等植物。加强森林康养地自然生态、田园风光、传统村落、历史文化、民俗文化等资源保护力度。

建设森林康养基地

依托国有林场、森林公园和湿地公园、风景名胜区、自然保护区等，构建类型丰富的森林康养基地。鼓励有条件的村庄，建设康养型森林人家特色村，打造森林康养小镇。鼓励南部山区建设森林康养县，鼓励平原丘陵地区具备森林康养条件的花园小镇和相关主体开展森林康养基地建设。

推进森林康养基础设施建设

完善森林康养功能要素配置，加强交通、安全、步道、水电、网络、环保、应急等配套基础设施建设。依托现有林间步道、护林防火道和生产性道路，改造道路通行和标识系统等基础设施。充分利用现有房舍和建设用地，建设森林康养公共服务设施，增强服务能力。

丰富森林康养产品

以满足多层次市场需求为导向，大力发展“森林康养+”模式。支持森林康养与生态体育深度融合，打造森林健步、森林骑行、森林瑜伽、森林马拉松、户外拓展、漂流等体育项目品牌。支持森林康养与保健养生、康复疗养等深度融合，发挥中医药特色，开发森林自然疗养、康复康养、养生养老等服务项目。积极发展珍稀干果、木本油料、食用菌等森林食品产业，推动产业融合发展。

推进森林康养文化体系建设

传承和挖掘中医药健康养生文化、森林文化、花卉文化、膳食文化、民俗文化及乡土文化。鼓励创作森林康养文学、书法、摄影、音乐、影视等文化产品，开展自然教育活动，推广森林康养文化。

提高森林康养服务水平

完善服务标准和技术规范，引进先进经营理念，探索运用连锁式、托管式、共享式、职业经理制等现代经营管理模式，提升运营能力和管理水平。开展森林康养环境监测，实时发布生态及服务数据。

此外，《意见》还从政策支持、用地保障、融资渠道、森林康养人才培养等方面提出一系列针对性保障措施，加大对森林康养产业支持力度。（洛报融媒记者 白云飞 通讯员 崔红霞）