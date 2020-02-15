洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

到2022年洛阳将建成25个森林康养基地
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-01 21:11
森林氧吧

　　日前，洛阳市林业、民政、卫健等三部门联合印发《关于加快推进森林康养产业发展的意见》，明确洛阳当前和今后一个时期发挥森林资源优势、发展森林康养产业的目标任务和重点举措，更好践行“两山理论”，加快推进健康洛阳和生态文明建设。

　　森林康养是以森林生态环境为基础，以促进大众健康为目的，利用森林生态资源、景观资源、食药资源和文化资源并与医学、养生学有机融合，开展保健养生、康复疗养、健康养老的服务活动。洛阳森林覆盖率超过45%，在沿黄城市中排名第二，构筑了天然生态保护屏障，在发展森林康养产业上具有得天独厚的优势。“十三五”以来，我市成功打造龙峪湾国家森林康养基地和王府竹海等3个省级森林康养基地，推动建设白云山、万山湖等12个国家森林康养试点基地，产业发展走在全省前列。

　　《意见》明确，要坚持生态优先、科学开发、布局合理、市场主导的原则，到2022年建成森林康养基地25个，到2027年建成森林康养基地35个，并创建一批省级森林康养县(市)区、森林康养小镇，逐步建成产业布局合理、基础设施完善、产品丰富、标准完备、管理有序、融合发展的森林康养服务体系，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

　　提升森林康养环境

　　科学开展森林抚育、林相改造和景观提升，丰富植被的种类、色彩、层次和季相，针对性地营造、补植具有康养功能的树种和花卉等植物。加强森林康养地自然生态、田园风光、传统村落、历史文化、民俗文化等资源保护力度。

　　建设森林康养基地

　　依托国有林场、森林公园和湿地公园、风景名胜区、自然保护区等，构建类型丰富的森林康养基地。鼓励有条件的村庄，建设康养型森林人家特色村，打造森林康养小镇。鼓励南部山区建设森林康养县，鼓励平原丘陵地区具备森林康养条件的花园小镇和相关主体开展森林康养基地建设。

　　推进森林康养基础设施建设

　　完善森林康养功能要素配置，加强交通、安全、步道、水电、网络、环保、应急等配套基础设施建设。依托现有林间步道、护林防火道和生产性道路，改造道路通行和标识系统等基础设施。充分利用现有房舍和建设用地，建设森林康养公共服务设施，增强服务能力。

　　丰富森林康养产品

　　以满足多层次市场需求为导向，大力发展“森林康养+”模式。支持森林康养与生态体育深度融合，打造森林健步、森林骑行、森林瑜伽、森林马拉松、户外拓展、漂流等体育项目品牌。支持森林康养与保健养生、康复疗养等深度融合，发挥中医药特色，开发森林自然疗养、康复康养、养生养老等服务项目。积极发展珍稀干果、木本油料、食用菌等森林食品产业，推动产业融合发展。

　　推进森林康养文化体系建设

　　传承和挖掘中医药健康养生文化、森林文化、花卉文化、膳食文化、民俗文化及乡土文化。鼓励创作森林康养文学、书法、摄影、音乐、影视等文化产品，开展自然教育活动，推广森林康养文化。

　　提高森林康养服务水平

　　完善服务标准和技术规范，引进先进经营理念，探索运用连锁式、托管式、共享式、职业经理制等现代经营管理模式，提升运营能力和管理水平。开展森林康养环境监测，实时发布生态及服务数据。

　　此外，《意见》还从政策支持、用地保障、融资渠道、森林康养人才培养等方面提出一系列针对性保障措施，加大对森林康养产业支持力度。（洛报融媒记者 白云飞 通讯员 崔红霞）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·酒量多大、烟龄多久 得在手术麻醉前跟医生说
  • ·上了年纪总睡不好？睡前试试这4个动作
  • ·吃降压药效果不好 原是焦虑情绪作怪
    		•
    在东山底村嗅到时间的味道
    在东山底村嗅到时间的味道
    在东山底村嗅到时间的味道
        洛阳，有很多进入《中国传统古村落名录》的古村。这些村子历史悠久、民风淳朴、乡愁浓重。今天，记者就带大...
  • ·孟津一日游，眼福、口福都“管饱”
  • ·初秋的假日，休闲宜阳承包了
  • ·朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳391个重大项目集中开工 总投资9...
  • 李亚会见航空工业集团董事长谭瑞松
  • 洛阳将加快建设国家物流枢纽 让国际物...
  • 洛阳已建成18个北斗卫星导航定位基准站
  • 洛阳市中小学今天正式开学
  • 今年起，生育一孩、二孩生育津贴相同 ...
  • 集思广益 严格标准 高质量编制洛阳“...
  • 二广高速龙门服务区封闭施工 预计明年...
  • 刘宛康督导检查文明城市建设提升工作
  • 今日至30日，洛阳白云山景区对全省游...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月31日
  • · 凤翔山庄真的要关门了吗？充值卡怎么退
    • 精彩图片
    西工区实验小学：开学...
    孟津县送庄镇：发展图...
    欢迎你，新同学！洛阳...
    洛龙区今秋三所新建小...
    精彩热帖

    蓝天白云映芦花

    鼓楼光影

    黄河丹峡风景区

    莲花公园游
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605