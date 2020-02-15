点赞！洛阳两名“00后”考入清华大学

今日，清华大学洛阳校友会2020年迎新、送新座谈会在清洛基地举行，校友会为考入清华大学的新生送去羽绒被等慰问品。

今日，清华大学洛阳校友会2020年迎新、送新座谈会在清洛基地举行，校友会为考入清华大学的新生送去羽绒被等慰问品。

洛报融媒记者从座谈会上获悉，今年，我市有2名考生考入清华大学，有7名清华大学毕业生来到洛阳工作。其中，毕业于洛一高的李伊琤，为洛阳理科第一名，考入清华大学协和临床医学专业；洛宁考生雷依礼，考入清华大学建筑类专业。李伊琤、雷依礼均为“00后”，都未满18岁。

“欢迎年轻的学弟学妹来洛阳工作，祝贺更年轻的学弟学妹考入清华大学，欢迎大家加入清华大学洛阳校友会，祝你们工作顺利、学业有成！”清华大学洛阳校友会副会长、秘书长，河南科技大学教授张海朝说。(洛报融媒记者 余子愚 文/图)