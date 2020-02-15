省财政厅16条政策措施助推洛阳副中心城市建设

洛报融媒记者今日从市财政局获悉，省财政厅《关于加快洛阳副中心城市建设重点任务责任分工》近日印发，提出七个方面十六条支持措施，全力助推洛阳副中心城市建设。

洛报融媒记者今日从市财政局获悉，省财政厅《关于加快洛阳副中心城市建设重点任务责任分工》近日印发，提出七个方面十六条支持措施，全力助推洛阳副中心城市建设。

在推动制造业高质量发展方面

聚焦制造业转型升级，实施好洛阳制造业高质量发展基金，重点支持先进装备制造、新材料、高端石油化工、电子信息产业，积极培育机器人及智能制造、新能源、生物制药等新兴产业，更好地推动洛阳产业结构调整和发展。

在深化科技和金融领域改革方面

落实好科技成果转化风险补偿新模式，支持争取知识产权质押融资和专利保险试点。打通驻洛科研机构与地方政府融资平台对接转化通道，提高科研成果就地转化率。鼓励在洛投资注册大型金融发展集团，支持在洛注册设立基金公司、资产管理公司。支持中原再担保集团参股洛阳市政府性融资担保机构，增加洛阳市国有担保机构实力。

在财力保障和资金分配方面

结合实际适当加大对洛阳市各类转移支付、债券资金的支持和补助力度，同时根据预算下达情况加大对洛阳市的资金调拨力度，进一步提高全市国库库款保障水平。

在文化遗址保护、支持人才发展方面

对隋唐洛阳城历史文化公园5年支持政策到期后，经科学评估研究确定延续支持政策。落实好国有企业、事业单位各类人才按规定在洛兼职兼薪、按劳取酬。此外，对洛阳市注册会计师协会予以适当支持，落实好会费返还政策。

在综保区和跨境电商试验区建设方面

支持洛阳综合保税区和跨境电子商务综合试验区建设，支持洛阳市设立入境游客离境退税商店。

在支持农业农村和生态保护方面

在分配省级现代农业产业园申报名额时予以适当倾斜，对新安、孟津、吉利等地的湿地保护进行政策性倾斜。

在支持住房租赁市场建设方面

指导洛阳市完善住房租赁市场体系建设，加大对洛阳市申报住房租赁市场发展试点工作的支持力度。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 王鹏杰)