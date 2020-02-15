洛阳各医院的医疗服务价格相同吗？官方回答来了！

“洛阳各医院的医疗服务项目价格有统一的政策标准吗？”近日，有网友通过网络平台发帖，咨询医疗服务价格问题。今日，洛阳网记者联系了洛阳市医疗保障局相关负责人，就此问题进行采访。

洛阳市医疗保障局相关负责人介绍，我市现行最新的医疗服务价格是由市医保局在2019年12月31日印发的洛医保〔2019〕50号文件调整完善的，各公立医疗机构均按照该文件统一执行。其政策标准，则是基于2001年河南省发改委、河南省卫生厅联合下发的豫计收费〔2001〕1018号文件中的相关内容执行。

“结合我市各医疗机构实际情况，医疗服务价格政策是统一的，其项目编码、项目名称、项目内涵、除外内容、计价单位等内容都是一致的。而医疗服务价格则是根据各医疗机构的属性而有所不同，其中各公立医疗机构按照其对应的省、市、县各级标准执行，如河科大一附院、正骨医院执行的是省级医疗服务价格；中心医院、河科大二附院、中医院、妇幼保健院等执行的是市级医疗服务价格；各县人民医院等执行的是县级医疗服务价格；营利性医疗机构的医疗服务价格实行市场调节价，可根据市场需求自主定价。”该负责人说。(记者 郭瑛)