洛阳多家医院建设有新进展！河南省第二儿童医院一期年底主体封顶

今日，洛报融媒记者从洛阳市卫健委获悉，目前，洛阳多家医院建设项目正加紧推进，河南省第二儿童医院、洛阳市中医院伊滨医院、河科大一附院肿瘤医院、伊滨医院、洛阳市第三人民医院综合病房楼等进展迅速。

今日，洛报融媒记者从洛阳市卫健委获悉，目前，洛阳多家医院建设项目正加紧推进，河南省第二儿童医院、洛阳市中医院伊滨医院、河科大一附院肿瘤医院、伊滨医院、洛阳市第三人民医院综合病房楼等进展迅速。 今日，洛报融媒记者从洛阳市卫健委获悉，目前，洛阳多家医院建设项目正加紧推进，河南省第二儿童医院、洛阳市中医院伊滨医院、河科大一附院肿瘤医院、伊滨医院、洛阳市第三人民医院综合病房楼等进展迅速。 河南省第二儿童医院 该医院位于洛阳市洛龙区文仲大道以东、园二路以西、洛宜路以南、开元大道以北，总建筑面积约23.86万平方米，总投资约为15.84亿元，床位设置1500张，包括急诊中心、门诊部、住院部、医技部、医学康复中心、后勤保障、科教研行政、健康管理、院内生活九大组成部分。 计划分两期建设，一期项目于去年4月开工，计划2022年5月竣工。目前一期项目已完成基坑开挖、基桩、桩芯土方、门诊医技楼垫层施工、防水等工程，预计今年年底实现主体封顶。 项目二期压茬推进，2号、3号病房楼基坑土方开挖作业已完成近10%。 洛阳市中医院伊滨医院 该医院按照综合型三级甲等中医院建设，项目地点位于伊滨区吉庆路以南、高铁大道以北、东棘街以西、西棘街以东区域，规划建筑面积29.5万平方米，总投资16.56亿元。 一期建设内容为医疗中心和康复中心，建筑面积21.3万平方米，投资12.5亿元，规划设置床位1200张。去年3月开工，计划2022年5月竣工。目前，项目垫层、防水保护层、基础筏板施工全部完成，立面和顶板病房楼负二层完成70%，综合楼负二层完成80%，门诊医技楼负一层、负二层完成70%，锅炉房地下室外墙浇筑完成50%、模板安装完成80%、钢筋绑扎完成10%。该项目现场负责人介绍，预计9月底，项目将全面冲出“正负零”。 河科大一附院肿瘤医院 该项目位于河科大一附院开元院区东侧，为单体建筑，总建筑面积11.7万平方米，地下3层、地上19层，主要功能包括门诊、医技、住院部、放疗机房等用房，总投资8.76亿元，设置床位1000张，计划2022年5月项目竣工。 自7月10日开工以来，该项目先后完成了施工现场四周围挡及喷淋安装、一级配电室砌筑、消防水箱安装等，目前正全力进行基桩施工和基坑开挖。项目建成后，将进一步提高区域肿瘤防治能力，满足人民群众日益增加的医疗、预防、保健等健康需求，让豫西地区患者能够就近享受到高水平的诊疗技术。 伊滨医院 伊滨医院选址在洛阳市伊滨区提驾庄街以东、立雪路以南、吉庆路以北、李村大街以西地块，规划总建筑面积约48.61万平方米，设置床位1500张。 一期项目建筑面积15.59万平方米，设置床位500张，去年9月开工，计划2022年竣工。目前，项目正在进行桩基、基坑边坡支护施工，1号医技楼桩基浇筑已完成六成。 洛阳市第三人民医院综合病房楼 该项目拟新建地上16层、地下3层的综合病房楼和5层的急诊楼各一栋，总计建筑面积69374平方米、总投资4.2亿元。目前，相关部门已对该项目进行核准批复，确定项目采取EPC总承包模式，正在进行勘察单位和设计单位的招标工作。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 耿梅 刘晓飞)