洛阳古代艺术博物馆扩大展厅面积 启动文物勘探

从7月起，洛阳古代艺术博物馆开始闭馆进行整体改造提升，着力打造国家一级博物馆和5A级旅游景区，国家重点文物保护单位和古代壁画保护修复研究基地。

从7月起，洛阳古代艺术博物馆开始闭馆进行整体改造提升，着力打造国家一级博物馆和5A级旅游景区，国家重点文物保护单位和古代壁画保护修复研究基地。

今日，洛报融媒记者获悉，自闭馆以来，该博物馆加紧推进整体提升工程施工前相关工作，继“三通一平”后，目前已启动文物勘探工作。

洛阳古代艺术博物馆及北魏宣武帝景陵保护整体提升项目(一期)馆区内部整体提升工程是今年的洛阳市级重点工程项目。为充分展示馆藏文物，该工程将扩大原有展厅面积，在玄堂北部及壁画馆南部新建下沉庭院和地下展厅。

目前，洛阳市文物勘探中心正在建设工程范围内开展文物勘探，预计此项工作将于9月6日完成。文物勘探是调查了解地下文物遗迹分布情况的重要手段，不仅是进行考古发掘的依据，也是保证地下文物免受建设性破坏和保证建筑工程质量的一项重要措施。

会不会发现什么宝贝呢？咱们拭目以待。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 段跃辉)