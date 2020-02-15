洛龙区今秋三所新建小学正式开学

9月1日，洛阳市洛龙区太康东路小学举行揭牌仪式，并迎来首批新生。至此，洛龙区今年共有三所新建小学正式开学。 太康东路小学 9月1日，洛阳市洛龙区太康东路小学举行揭牌仪式，并迎来首批新生。至此，洛龙区今年共有三所新建小学正式开学。 太康东路小学 太康东路小学位于洛龙区二郎庙街以东，太康东路以北，宜人东路以南，设计规模6年制36个教学班，学生人数1620人，规划用地面积47.76亩。学校设置有教学楼、综合楼、活动区等。该项目周边交通便利，配套齐全。学校的主出入口在学校西侧二郎庙街，次出入口设在太康东路和宜人东路。该学校于今年3月动工，首批招收3个教学班。 洛龙区第一实验小学学府校区 洛报融媒记者从洛龙区教体局获悉，洛龙区今秋共有三所新建小学正式开学，除太康东路小学外，洛龙区第一实验小学学府校区、洛龙区第一实验小学政和校区两所小学也都正式开学。（洛报融媒记者 孟山）